Chiński fenomen wideo na rynku e-commerce pod lupą partii

Pod koniec kwietnia w wyniku współpracy siedmiu chińskich organów państwowych, w tym m.in. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Krajowej Administracji Regulacji Rynku oraz Ministerstwa Kultury i Turystyki, opublikowano propozycję nowych regulacji prawnych. Mają one jeszcze bardziej kontrolować sprzedawców korzystających z live-streamingu, nagrań wideo transmitowanych na żywo.

Wśród zobowiązań nałożonych na właścicieli platform znajduje się obowiązek weryfikacji sprzedających i przechowywania informacji obejmujących ich prawdziwe nazwiska oraz adresy. Operatorzy platform zobowiązani są również do utworzenia wewnętrznego systemu klasyfikującego użytkowników według ilości transakcji oraz wyświetleń. Kolejna wytyczna informuje o konieczności utworzenia systemu kontroli wewnętrznej, tak by w razie naruszeń przepisów podjąć odpowiednie działania, jak wyświetlenie ostrzeżenia lub przerwanie transmisji. Nieletni powyżej 16 roku życia potrzebują zgody opiekuna, by prowadzić transmisję sprzedażową. Nowe prawo ma wejść w życie 25 maja.



Livestreaming na rynku e-commerce stanowi metodę komunikacji z klientami, w ramach której prezentowane są produkty sklepów internetowych. Tego rodzaju forma promocji zyskała w ostatnich latach ogromną popularność, szczególnie w Chinach. Nie jest to bynajmniej nowa metoda sprzedaży, jednak związane z pandemią przedłużający się pobyt w czterech ścianach oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu niewątpliwie sprzyjają jej rozkwitowi. Transmisja, podczas której prezentowane i testowane są produkty, to namiastka normalnych zakupów i nierzadko popis umiejętności perswazyjnych sprzedawców. Trend ten nie umknął uwadze chińskich prawodawców, którzy zamierzają ściślej uregulować ten obszar wirtualnej promocji.



Według danych opublikowanych na portalu Xinhua liczba użytkowników korzystających z usług live-streamingu w Chinach wzrosła ze 163 mln pod koniec 2018 r. do 560 mln w marcu 2020 r. Sprzedaż przy użyciu transmisji na żywo w pierwszym kwartale 2021 r. zgromadziła natomiast łącznie 265 milionów internautów. Tak znaczący wzrost zainteresowania i wiążący się z nim przepływ pieniędzy nie mógł umknąć uwadze chińskich decydentów. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy to partia wzięła sobie na celownik branżę internetowych technologii.



Czołowi sprzedawcy wykorzystujący livestreaming w ciągu kilku minut są w stanie sprzedać kilkanaście tysięcy sztuk zachwalanego produktu. Takim geniuszem e-sprzedaży na żywo jest Austin Li Jiaqi, który w ciągu 5 minut zbył 15 000 szminek, tym samym bijąc rekord ustanowiony przez Jacka Ma.



Największe chińskie platformy oferujące usługi live-streamingu dla influencerów i przedsiębiorstw to Taobao, JD czy KuaiShou. Specjalizująca się w reklamie i marketingu na chińskim rynku internetowym AgencyChina informuje, że w Chinach znajdziemy ponad 200 platform streamingowych poświęconych różnym branżom i dedykowanych poszczególnym grupom konsumentów. To zapewne najtańszy i najłatwiejszy sposób na zdobycie przynajmniej części chińskiego rynku dóbr konsumpcyjnych.



Daje to przedsiębiorcom ogromne możliwości. Dla przykładu, w obliczu poważnych strat finansowych grożących chińskim rolnikom pośród pandemii, gigant e-handlu JD w lutym zeszłego roku wdrożył politykę ułatwiającą sprawną rejestrację sprzedawców płodów rolnych na platformie. Następnie zaangażował rozpoznawalnych influencerów, by ci pomogli przyciągnąć konsumentów warzyw i owoców. Dzięki takim działaniom także rolnicy, dotychczas niezbyt aktywni w internecie, mogli pokazać proces zbiorów i zaistnieć w trakcie transmisji online, a tym samym zareklamować swoje produkty.