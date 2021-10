Chiński gigant inwestuje w polskiego producenta gier. Kurs wystrzelił

Tencent, jedna z największych na świecie spółek technologicznych i inwestycyjnych, kupił 22 proc. akcji Bloober Team. Oznacza to, że chiński koncern stał się największym akcjonariuszem krakowskiego dewelopera gier, zastępując Rockbridge TFI. Ok. godz. 16 notowania Bloobera zyskują ponad 10 proc. 23,50 zł to historyczny rekord tej spółki.

Tescent na udziały w spółkach gamingowych z całego świata, wiele z nich to czołówka branży. M.in. to Riot Games, twórca League of Legends, którego Tencent kontroluje w 100 proc.. Pakiety mniejszościowe Tescent ma m.in. w Epic Games (40 proc.), Ubisoft (5 proc.) czy Activision Blizzard (5 proc.).

- Jesteśmy zaszczyceni zainteresowaniem Tencenta i cieszymy się, że możemy powitać go jako naszego nowego akcjonariusza. To transakcja na rynku kapitałowym pomiędzy Rockbridge i Tencentem i jako taka nie była związana z bieżącą działalnością komercyjną naszej spółki. Bardzo doceniamy zaś ogromną wiedzę branżową i cały ekosystem, jaki posiada nasz nowy inwestor. Cieszymy się, że mamy go na pokładzie. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować firmie Rockbridge za wiarę w nas i bycie jednym z naszych kluczowych udziałowców przez wiele lat podczas naszej podróży – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team.



Babieno przypomina, że Bloober z kilkuosobowego studia w 2008 roku rozrósł się do 150-osobowego zespołu.



Zdaniem prezesa Bloobera polski rynek gier wchodzi w fazę dojrzałości. - Powoli kończy się faza spekulacji, a rozpoczyna weryfikacja fundamentów i prawdziwej wartości – uważa.



Bloober Team to wytwórnia gier, głównie horrorów, m.in. Observer, Layers of Fear, The Medium czy Blair Witch.