Chiński magnetyczny glut pozwoli wyciągać z organizmu połknięte gwoździe i śruby

Możliwe, że już wkrótce do usuwania z organizmu przypadkowo połkniętych przedmiotów lekarze będą używali robota z magnetycznego śluzu. Sterowany z zewnątrz za pomocą pola magnetycznego glutek potrafi dotrzeć w trudno dostępne miejsca i przechwytywać drobne obiekty.

Magnetyczny glutek to wynalazek opracowany przez profesora Li Zhanga i jego zespół z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu. Jak podaje "New Scientist", naukowcy połączyli cząstki magnesu neodymowego z używanym czasem do sprzątania boraksem, alkoholem poliwinylowym i pewnym rodzajem żywicy. Powstałą w ten sposób śluzowatą masą można sterować, podobnie jak jednym magnesem możemy przesuwać drugi umieszczony np. po drugiej stronie kartki papieru.

Ten z pozoru błahy wynalazek może okazać się niezwykle użyteczny. Magnetyczny glutek jest dość zwarty i bardzo plastyczny, dzięki czemu może przemieszczać się w wąskich i krętych przestrzeniach, "chwytać" przedmioty, a nawet naprawiać uszkodzone obwody elektryczne. Można go na przykład wprowadzić do przewodu pokarmowego, by usunąć przypadkowo połknięty przedmiot. I to niekoniecznie metalowy.

Istnieją już elastyczne roboty zdolne do manipulowania obiektami i roboty oparte na płynach, które mogą poruszać się w ciasnych przestrzeniach, ale roboty łączące obie te właściwości nie są powszechne. Dlatego sterowany magnetyczny glutek wydaje się być bardzo obiecującym wynalazkiem. (PAP Life)

agf/ gra/

Materiał wideo prezentujący możliwości robota znajduje się na kanale Youtube "New Scientist".

https://youtu.be/gUfsFVPVa08