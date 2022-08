Chiński potentat wstrzymuje inwestycję w USA. Technologiczna "żelazna kurtyna" to obosieczna broń

Firmy z Państwa Środka są już na tyle zaawansowane, że koszty wzajemnych blokad technologicznych mogą ponieść również Stany Zjednoczone.

Amerykańsko-chińskie stosunki są - zdaniem niektórych - najgorsze od nawiązania relacji podczas słynnej wizyty prezydenta Nixona w 1972 r.

Najważniejszym obszarem sporu jest obecnie technologia, której rozwój w ChRL zagroził dotychczasowej dominacji USA na tym polu, co ma nie tylko znaczenie ekonomiczne, ale i militarne.

Amerykańskie sankcje czy niedawno podpisany tzw. Chip Act mogą mieć działanie obosieczne, czego przykładem może być czasowe wstrzymanie planu budowy fabryki chińskiej firmy CATL w USA.

W związku z niedawną wizytą przewodniczącej Kongresu USA Nancy Pelosi na Tajwanie znacznie pogorszyły się relacje pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem niektórych są one najgorsze od nawiązania relacji podczas słynnej wizyty prezydenta Nixona w 1972 r. Sytuacji nie ułatwia zapoczątkowana przez prezydenta Donalda Trumpa „wojna handlowa”, która to polityka jest kontynuowana przez obecną administrację Joe Bidena.

Prawdopodobnie najważniejszym obszarem sporu jest obecnie technologia. Rozwój tej ostatniej w ChRL zagroził dotychczasowej dominacji USA na tym polu, co ma nie tylko znaczenie ekonomiczne ale i militarne. Założeniem działań amerykańskich jest więc ograniczenie samodzielnych zdolności chińskich – np. w postaci sankcji na firmy takie jak ZTE i Huawei, a z drugiej strony budowa potencjału amerykańskiego – czego koronnym przykładem jest świeżo podpisany Chip Act.

Działania te być może są spóźnione – jak opisywaliśmy na przykładzie rozwoju zdolności produkcji układów scalonych w Chinach, a na dodatek koszty mogą ponieść obie strony.

Jak donosi wyspecjalizowany w kwestiach elektromobilności portal Insideevs, jeden z największych producentów akumulatorów do samochodów elektrycznych Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) czasowo wstrzymuje plany budowy fabryki w USA (a przynajmniej oficjalne ogłoszenie takich planów). Na tę chwilę najprawdopodobniej oznacza to jedynie opóźnienie o kilka miesięcy, aż uspokoi się sytuacja polityczna związana z wizytą Pelosi na Tajwanie. CATL z siedzibą w Ningde w prowincji Fujian (można powiedzieć z widokiem na Tajwan) posiadał w 2021 r. 32,5 proc. udziału w światowym rynku akumulatorów do samochodów elektrycznych. Jest dostawcą m.in Tesli, BMW i Forda. Jest też właścicielem wiodących technologii na rynku tego typu akumulatorów. Jej właściciel Robin Zeng twierdzi, że firma ma dwie nowe technologii praktycznie gotowe do wdrożenia.

Chociaż na dzień dzisiejszy całkowite wstrzymanie inwestycji przez stronę chińską nie wydaje się prawdopodobne (nie mówiąc już o formalnym embargu ze strony ChRL), sytuacja unaocznia zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw chińskich oraz fakt, że koszty wzajemnych blokad technologicznych poniosą nie tylko Chiny.

