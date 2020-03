Chiński przewoźnik będzie dowoził zakupy

Chiński koncern DiDi, specjalizujący się w przewozie osób na żądanie, poinformował w poniedziałek, że rozpocznie usługi dowozu zakupów dla klientów. Ma to pomóc współpracującym z firmą kierowcom, których zarobki spadły z powodu epidemii koronawirusa.

Jak poinformowała w poniedziałek firma, usługa dowozu zakupów dostępna będzie w 21 miastach w Chinach, w tym w Szanghaju i Hangczou. Użytkownicy DiDi będą mogli za pomocą aplikacji zamówić zakupy spożywcze czy choćby kawę z kawiarni; kierowca zrealizuje zamówienie i dowiezie je do domu. Ma to pomóc zarówno klientom, którzy w obliczu epidemii wolą nie wychodzić z domu i nie chodzić do sklepów, oraz kierowcom pracującym dla koncernu, których zarobki drastycznie spadły.

"Wszystkie sektory powoli wracają do pracy i produkcji, ale wpływ epidemii nadal jest odczuwalny. Nowa usługa ułatwi życie naszym klientom i pomoże kierowcom, którzy dzięki temu nie stracą źródła zarobków" - napisał w oświadczeniu koncern.

DiDi zakłada możliwość wprowadzenia oferty także w innych miastach w Chinach, jeśli okaże się, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest duże. Firma chce także wprowadzić szybkie usługi kurierskie, które umożliwią klientom błyskawiczne dostarczanie przesyłek.

Wcześniej koncern zapowiedział, że będzie wypłacał rekompensaty kierowcom, u których zdiagnozowano koronawirusa. Ponadto, DiDi powołał fundusz w wysokości 10 mln dolarów, z którego skorzystać będą mogli kierowcy firmy zakażeni koronawirusem ale pracujący w innych krajach, w tym w Australii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kostaryce, Panamie, Japonii i Meksyku.