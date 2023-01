Chiński robot przygotuje za ciebie posiłek

Pandemia przyspieszyła rozwój technologii w branży gastronomicznej. Szczyt popularności osiągnęły aplikacje do zamawiania jedzenia. Chińscy inżynierowie postanowili pójść o krok dalej i zastąpić człowieka w najbardziej kluczowym miejscu restauracji, czyli w kuchni.

Botinkit to chiński start-up założony w 2021 r. w Shenzhen. Jego najbardziej rozpoznawalnym produktem jest MAX Robot. Zdaniem producenta urządzenie bez udziału człowieka jest w stanie przygotować nawet kilkaset rodzajów posiłków. Te z kolei mogą zostać bardzo precyzyjnie przyprawione przy pomocy 16 rodzajów przypraw. Robot składa się z dwóch głównych modułów. Jeden umożliwiający gotowanie, a drugi smażenie. Całość jest sterowana za pomocą 8 calowego ekranu. Dodatkowo użytkownik może otrzymywać powiadomienia głosowe, jak również sam sterować urządzeniem za pomocą głosu.

Kluczową rolę w pracy robota odgrywa specjalne oprogramowanie Botinkit Gallery. Odpowiada ono nie tylko za sterowanie urządzeniem, ale zbiera i analizuje dane z procesu gotowania. Dzięki temu robot ma być zdolny do odtwarzania smaku potraw, nawet jeśli niektóre składniki nieco różnią się od zakładanych w przepisie. Za pomocą połączenia z Internetem MAX Robot może takie dane przesłać do innych urządzeń, np. w ramach jednej sieci, co pozwoli na otrzymanie podobnych wrażeń smakowych niezależnie od lokalizacji, w jakiej posiłek został przyrządzony. Całość, czyli oprogramowanie i urządzenie, według wynalazców ma stanowić pierwszy na świecie „cyfrowy ekosystem żywieniowy”.

Po sukcesie na lokalnym rynku chiński start-up planuje ekspansję w Japonii i państwach Azji Południowo-Wschodniej. Fundusze na ten cel pochodzą m. in. z zebranego w tym roku w dwóch turach kapitału, a wśród inwestorów znalazły się firmy Dato Capital, przedsiębiorstwo prowadzące bazy danych różnych podmiotów gospodarczych, a także Clearwater Bay Capital, spółka venture capital z Hongkongu.

Swoją ofertę Botinkit kieruje przede wszystkim do branży gastronomicznej, w której czynnik ludzki wciąż odgrywa kluczową rolę. Przedstawiciele firmy widzą w swoim produkcie szansę na odciążenie personelu restauracji z najbardziej rutynowych czynności, takich jak mieszanie, przyprawianie, czy pilnowanie gotowanych lub właśnie smażonych potraw. Zdaniem kierownictwa firmy, tego typu roboty w najbliższej dekadzie zrewolucjonizują branżę gastronomiczną, by potem trafić do naszych domów.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma