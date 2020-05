Chiński Tencent dobrze zarabia w czasach pandemii

Dzięki rosnącemu podczas pandemii koronawirusa popytowi na gry, chiński koncern Tencent odnotował w pierwszym kwartale tego roku wzrost przychodów o 26 proc., co przewyższa oczekiwania analityków - podała w środę agencja Reutera.

Zyski największej firmy z branży gier wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 4 mld dolarów - wynika z danych firmy Refinitiv, na które powołuje się Reuters.

Flagowe produkcje Tencentu - "PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile" ("PUBG") i "Honor of Kings" znalazły się na czele rankingu najbardziej dochodowych gier w marcu - twierdzi firma analityczna Sensor Tower.

Przedstawiciele chińskiego giganta cytowani przez Reutera twierdzą, że "spodziewają się normalizacji transakcji dokonywanych przez graczy podczas rozgrywki w związku z powrotem pracowników do wykonywania swoich obowiązków". Firma oczekuje również "zawirowań na rynku reklamy internetowej".

Branża gier wideo zapewnia 34,5 proc. przychodów koncernu. Wydatki ponoszone przez graczy na wirtualne towary i usługi ułatwiające rozgrywkę bądź oferujące ulepszenia postaci wzrosły w grze "PUBG" do poziomu 232 mln dolarów, co stanowi sumę trzykrotnie większą od wszystkich przychodów generowanych przez ten tytuł w ujęciu rok do roku.

Przychody z reklamy online Tencentu wzrosły w pierwszym kwartale 2020 r. o 32 proc. pomimo zmniejszonych przez pandemię budżetów firm na tego rodzaju wydatki. Reklama w mediach społecznościowych przyniosła przychody zwiększone o 47 proc. dzięki wsparciu marketingu związanego z grami i działalnością edukacyjną na platformie WeChat oraz w innych aplikacjach koncernu - pisze Reuters.

Wartość akcji Tencentu w tym roku wzrosła o niemal 15 proc. W tym samym czasie wycena rynkowa konkurencyjnego koncernu Alibaba notowanego na amerykańskiej giełdzie spadła o prawie 6 proc. - notuje agencja.