Chiński TikTok na informacyjnej wojnie

TikTok, chińska aplikacja rozrywkowa do dzielenia się nagraniami wideo, szybko stała się platformą wymiany poglądów politycznych. Tym samym jest to dziś także narzędzie do walki informacyjnej wokół toczącej się na Ukrainie wojny. Wobec dynamicznie zmieniających się warunków na różnych rynkach TikTok musi odmiennie reagować na tę sytuację.