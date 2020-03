Chiński właściciel Grindr szuka nabywcy serwisu

Chiński właściciel portalu randkowego Grindr dla osób LGBT musi sprzedać platformę. Zbycie firmy nakazał amerykański Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS) po tym jak uznał, że serwis stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego – informuje w piątek agencja Reutera.

Jak twierdzą informatorzy Reutera, chińska firma gamingowa Beijing Kulun Tech, właściciel Grindr, bliska jest sfinalizowania transakcji. Wciąż nie wiadomo jeszcze kto miałby zostać nowym właścicielem portalu, ale pogłoski mówią, że może to być grupa inwestorów na czele z Jamesem Lu, byłym pracownikiem Amazona i były szefem największej w Chinach wyszukiwarki internetowej Baidu.

Grindr założony w 2009 r. przez Joela Simkhai'a w Los Angeles w Kalifornii, został w 2016 r. częściowo odkupiony przez Kulun; chiński koncern nabył wówczas 60 proc. udziałów w firmie. Wówczas amerykański Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS) nakazał jedynie standardowy przegląd bezpieczeństwa, który musiały przejść lokalne firmy przejęte przez zagranicznych inwestorów, m.in. pod kątem tego czy wykorzystywana technologia może mieć zastosowanie wojskowe.

W 2018 r. Kulun dokupił pozostałe udziały w portalu. W tym samym czasie CFIUS zaostrzył kontrole wobec zagranicznych właścicieli amerykańskich firm i zaczął analizować Grindr'a pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. W ubiegłym roku CFIUS uznał, że portal może wykradać dane swoich amerykańskich klientów, w tym ich prywatne wiadomości czy informacje o tym czy są nosicielami HIV, i nakazał Kulum zbycie firmy do czerwca 2020 r.

Do tego w ubiegłym roku Kulun przeniósł sporą część operacji dotyczących Grindr'a do Pekinu oraz umożliwił chińskim programistom dostęp do danych aplikacji. Co prawda, po decyzji CFIUS o zbyciu firmy, koncern zamknął biuro w Pekinie i odseparował portal od innych, podległych sobie spółek to jednak nie przekonało amerykańskich władz.

Nie wiadomo jeszcze na ile miałaby opiewać umowa sprzedaży serwisu, ale źródła mówią, że cena rynkowa Grindr wynosi ok. 500 mln dolarów. Jednak zarówno Grindr, jak i Kulun oraz James Lu odmówili komentarza.

Grindr ma ponad 4,5 mln aktywnych użytkowników dziennie i nazywa siebie największym na świecie portalem społecznościowym dla gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transgenderowych.