Chińskie drony na cenzurowanym. To szansa dla polskich firm

Indyjskie wojsko zakazało używania chińskiego sprzętu i komponentów w dronach obserwacyjnych produkowanych w kraju. Czy polscy producenci wykorzystają tę szansę?

Indie to kolejne państwo, które zdecydowało się na zakaz wykorzystywania chińskiego sprzętu i części w dronach obserwacyjnych.

Decyzja indyjskiego rządu otwiera możliwości rozwoju dla pochodzących spoza Chin - w tym polskich - producentów dronów i ich komponentów.

Indie są skłonne zaakceptować wyższą cenę w zamian za produkt, co do którego będą miały pewność, że nie został wyprodukowany w ościennym mocarstwie.

Informacje o zakazie użytkowania chińskiego sprzętu i części w dronach obserwacyjnych przekazała agencja Reuters. Osoby odpowiedzialne za zakupy wojskowe miały wezwać sprzedawców do szczegółowego określenia pochodzenia komponentów bezzałogowych statków powietrznych.

Indyjska decyzja otwiera możliwości rozwoju dla pochodzących spoza Chin - w tym polskich - producentów dronów i ich części. Z drugiej strony: warto zauważyć, że Indie są kolejnym państwem, które wyklucza dostawców Państwa Środka z dziedzin, w których istotna jest poufność przekazywanych informacji.

Zdaniem renomowanej Economic Times of India ryzyko związane jest szczególnie z chińskimi częściami spełniającymi funkcje komunikacyjne w dronach, transmisji radiowej, oprogramowaniu operacyjnym i kamerach.

Indyjska praktyka to nie jest wciąż oficjalny zakaz używania chińskich komponentów. Tamtejsze ministerstwo obrony nie odpowiedziało na pytania dziennikarzy dotyczące szczegółów ograniczeń.

Indie idą śladem Stanów Zjednoczonych. Ale taka decyzja ma swoją cenę

Wedle doniesień agencyjnych zalecenia wydane ustnie biorącym udział w przetargach oraz zawarte w samych dokumentach przetargowych są jednak jasne: „kraje dzielące granice lądowe z Indiami nie będą akceptowane ze względów bezpieczeństwa”. Z powodu chińskiej dominacji na rynku dronów aluzja do ChRL jest oczywista.

Indie wydają się tu iść za amerykańskim przykładem. W USA zapis, dotyczący unikania chińskich komponentów w dronach, znalazł się w zaleceniach Kongresu dla Pentagonu już w 2019 r. Rok później zakazano również zakupu chińskiego sprzętu przez firmy użyteczności publicznej, które zasilają krytyczne obiekty obronne w kraju. Dane dotyczące m.in. pomiaru zużycia elektryczności czy wody mają bowiem ważne znaczenie wywiadowcze.

Taka decyzja ma jednakże swą cenę. Jak zauważa ekspert wojskowy w rozmowie z magazynem The Wire, „jeśli dziś kupię sprzęt z Chin, ale powiem, że chcę go wyprodukować w Indiach, koszt wzrośnie o 50 proc.”. Logika ekonomiczna w tym wypadku będzie musiała jednak ustąpić względom bezpieczeństwa.

Nawet przy akceptacji wyższej ceny uniezależnienie się od Chin w przemyśle dronów powietrznych jest jednak niesłychanie trudne. Obecnie brakuje w Indiach know-how do produkcji niektórych rodzajów dronów w całości.

Indusi będą musieli sobie radzić z faktem, że ponad 70 proc. elementów w łańcuchu dostaw dronów jest wytwarzanych w Chinach. „A zatem jeśli rozmawiam na przykład z osobą z Polski, to on oferować może swoje rozwiązania, których części pochodzą z Chin" – powiedział Economic Times of India Sameer Joshi, przedsiębiorca z branży z południowoindyjskiego Bengaluru.

Przestrzeganie zakazu używania chińskich komponentów wydaje się obecnie trudne w praktyce - ze względu na chińską dominację na rynku.

Indyjski program systemów bezzałogowych mocno opóźniony

Opóźnienia w rozwoju indyjskich systemów bezzałogowych stały się szczególnym problemem w sytuacji, kiedy powszechność użycia bezzałogowców na wojnie w Ukrainie unaoczniła znaczenie dronów na współczesnym polu walki.

Finansowany przez rząd program produkcji rodzimego systemu bezzałogowego zwanego Tapas, operującego na średniej wysokości i potrafiącego długo utrzymać się w powietrzu, jest podobno opóźniony o co najmniej pięć lat - tak przynajmniej twierdzi Y. Dilip, dyrektor państwowego Aeronautical Development Establishment (ADE).

Platforma Tapas wymaga dalszych prac, aby spełnić cel wojskowy, jakim jest dron, który może osiągnąć wysokość operacyjną ponad 9 tys. metrów i pozostać w powietrzu przez co najmniej 24 godziny.

Z tego powodu Indie posiłkują się importem. Podczas wizyty premiera Modiego w USA w czerwcu tego roku kraj ten ogłosił, że zakupi co najmniej 31 dronów MQ-9B od amerykańskiej firmy General Atomics. Mają służyć do nadzorowania ciągnącej się wśród pustkowi faktycznej granicy między Chinami a Indiami. W ostatnich latach dochodziło na niej do incydentów, w których z obu stron ginęli żołnierze.

Pilne potrzeby operacyjne i polityka uniezależnienia się od Chin może być szansą dla polskich firm z branży. Indie są bowiem skłonne zaakceptować wyższą cenę w zamian za produkt, co do którego będą miały pewność, że nie został wyprodukowany w Chinach. Tyle że polscy dostawcy powinni być świadomi tych ograniczeń i traktowania w Indiach podzespołów z Chin jako “podejrzanych”.

