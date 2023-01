Chińskie drony w transporcie medycznym

Stopniowo oswajamy się z wizją dronów dostarczających przesyłki miejskie. Chiński startup Antwork idzie o krok dalej i rozwija wykorzystanie bezzałogowców w transporcie medycznym.

To rozwiązanie tańsze, szybsze i bardziej elastyczne niż dotychczas stosowane metody. Firma z Hangzhou może już pochwalić się pierwszymi sukcesami i zebraniem kilkudziesięciu milionów dolarów w rundzie B+ finansowania.

Transport medyczny atrakcyjną niszą dla dronów

Założony w 2015 r. Antwork początkowo koncentrował się na rozwijaniu dronów, zautomatyzowanych systemów pilotowania i zarządzania lotami, a także autonomicznymi portami lotniczymi dla bezzałogowców. Szybko jednak firma zaczęła szukać swojej niszy w sektorze logistycznym. Wybór padł na transport medyczny.

Była to przemyślana decyzja. Wykorzystanie dronów dostawczych jest już bowiem intensywnie rozwijane przez gigantów chińskiego e-commerce, jak Meituan i JD.com. Antwork mógł liczyć co najwyżej na zostanie ich podwykonawcą. Tymczasem branża medyczna oferuje bardzo obiecujące perspektywy. Podobnie jak w innych krajach, także w Chinach poza dużymi miastami sieć placówek medycznych i aptek jest ograniczona. Oferując dostawy leków i próbek do badań Antwork stara się sprostać istotnemu problemowi.

Firma złożyła wniosek o licencję na dopuszczenie dronów transportu medycznego do ruchu powietrznego w 2019 r. CAAC, czyli chiński odpowiednik agencji żeglugi powietrznej, początkowo podchodził do pomysłu bardzo ostrożnie. Sprawy nabrały jednak rozpędu wraz z wybuchem pandemii. Co istotne, Antwork zyskał poparcie władz swojej rodzimej prowincji Zhejiang. Licencja testowa na operacje w terenie miejskim została wydana po pół roku.

W lutym 2020 r. drony rozpoczęły testową działalność w powiecie Xinchang. Używano ich do transportu próbek. Firma ustawiła przy lokalnym szpitalu automatyczną stację-bazę dronów. Personel szpitala umieszczał w niej pojemnik transportowy zawierający próbki, a następnie korzystając z aplikacji na smartfona wysyłał drona do odległego o 4 km centrum testów.

W ciągu trzech lat Antwork rozszerzył swoje usługi, chociaż nadal pozostaje ograniczony do prowincji Zhejaing. Firma obsługuje loty transportowe na 100 trasach, a jej drony wylatały już ponad 500 tys. km. Oferowane usługi zdobyły uznanie za niezawodność i użyteczność, zwłaszcza w nagłych przypadkach. Daleko posunięta automatyzacja ułatwia pracę służby zdrowia, a wykorzystywane wielowirnikowce są zdolne samodzielnie zaplanować trasę i zmieniać ją w trakcie lotu.

Globalny rynek dronów wart miliony dolarów i rośnie

Kolejny projekt Antwork powstały z myślą o bezzałogowcach w logistyce to Skap. System zbiera i udostępnia w czasie rzeczywistym dane dla transportu lotniczego w środowisku miejskim. Skap integruje źródła informacji kontroli ruchu powietrznego z obrazami pozyskiwanymi przez kamery monitoringu miejskiego. Docelowo wykorzystywane mają również być dane z platform gigantów technologicznych- Tencent, Alibaby i Huaweia.

Antwork nie jest jedyną firmą rozwijającą wykorzystanie dronów w transporcie medycznym. Pandemia przyspieszyła ten proces. Bardzo duże osiągnięcia na tym polu ma amerykański Zipline. Drony tej firmy wykorzystano do dostarczania szczepionek przeciw COVID-19 w Afryce, m.in. w Ghanie i Rwandzie. Podobne sukcesy ma Drone Delivery Canada, chociaż firma ta działa póki co tylko na rozległych obszarach Kanady. Według firmy konsultingowej Curzon Consulting globalny rynek wykorzystania dronów w transporcie medycznym miał w 2018 r. wartość 88,2 mln dolarów. Do roku 2025 wartość ta ma wzrosnąć o blisko 25 proc.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma