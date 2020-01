Chińskie fabryki PSA zamknięte do 14 lutego

Francuski koncern motoryzacyjny PSA ogłosił w piątek, że przedłuża zamknięcie swoich trzech chińskich fabryk do 14 lutego. W ten sposób dostosowuje się do wytycznych władz w Pekinie, które próbują powstrzymać epidemię koronawirusa.

Wcześniej inna francuska firma Valeo podała, że jej trzy zakłady w epicentrum zakażeń, mieście Wuhan, pozostaną nieczynne do 13 lutego. Valeo jest producentem podzespołów samochodowych.

Chiny są największym na świecie rynkiem motoryzacyjnym, na terytorium którego wiele koncernów ma swoje fabryki. Firmy takie jak Tesla, Volkswagen czy Toyota ostrzegły już, że spodziewają się poważnych zakłóceń w produkcji. Według wstępnych szacunków w obecnym kwartale należy spodziewać się spadku produkcji w wysokości 15 proc.

Epidemia zabiła już w Chinach co najmniej 213 osób, a zakażenie potwierdzono u prawie 10 tys. osób, z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.