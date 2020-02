Chińskie placówki medyczne stały się celem cyberataków z Indii

Chińskie placówki medyczne stały się celem cyberataków, za którymi stoją hakerzy z Indii, wysyłający fałszywe e-maile dotyczące zaleceń administracyjnych w związku z epidemią koronawirusa - podał w czwartek chiński państwowy dziennik "Global Times".

Gazeta powołuje się na informacje chińskiej firmy z branży cyberbezpieczeństwa 360 Security Technology.

Cyberprzestępcy atakujący chińskie placówki medyczne robią to z wykorzystaniem techniki phishingu, która polega w tym wypadku na wysyłce fałszywych wiadomości mających skłonić ofiarę do kliknięcia w złośliwy link. Odnośnik ten odsyła do spreparowanej przez hakerów witryny infekującej komputer ofiary wirusem - pisze "Global Times".

Firma 360 Security Technology, na którą powołuje się dziennik, odmówiła podania dokładnej liczby placówek medycznych, które padły ofiarą tego rodzaju działań.

Gazeta podkreśliła, że grupy hakerskie typu APT związane z Indiami angażują się w regionie Azji przede wszystkim w operacje o charakterze cyberszpiegowskim, a głównymi ich celami są podmioty w Chinach i Pakistanie. Hakerzy wykradają od swoich ofiar wrażliwe dane dotyczące badań naukowych - pisze dziennik przywołując wypowiedzi ekspertów z 360 Security Technology.