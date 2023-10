Chińskie roboty usługowe mogą podbić świat

Pudu Robotics, chiński producent robotów, które podbijają hotele i gastronomię na całym świecie, rozpoczął budowę dwóch nowych fabryk, które pozwolą na potrojenie produkcji.

Pudu Robotics to chińska firma założona w 2016 r. z siedzibą w Shenzhen. Obecnie to jeden z wiodących graczy na światowym rynku robotów, zajmujący się ich designem, rozwojem, produkcją i sprzedażą.

Już ok 70 tys. maszyn Pudu Robotics wykorzystywanych jest m.in. w gastronomii i hotelarstwie, w takich krajach, jak Chiny, Japonia czy Stany Zjednoczone.

Chińska firma planuje budowę dwóch nowych fabryk, pozwalających na zwiększenie jej aktualnych mocy produkcyjnych z 50 tys. robotów rocznie do 150 tys. Czy zawitają one także w naszych hotelach i restauracjach?

Jak wynika z informacji portalu infotechlead, chiński Pudu Robotics świętował niedawno ważny krok milowy w swojej historii. Według danych z sierpnia tego roku firma dostarczyła na świecie blisko 70 tys. urządzeń od początku swojej działalności. Roboty Pudu obecne są w ponad 600 miastach i 60 krajach, dzięki czemu chiński producent należy do jednych z największych w tej branży na świecie. Jego linia produktowa opiera się na dwóch grupach urządzeń - sprzątających oraz dostarczających jedzenie i inne produkty.

Jednorożec buduje nowe fabryki, by potroić produkcję robotów

Zgodnie z doniesieniami Nikkei Asia chiński producent robotów rozpoczął już budowę dwóch nowych fabryk w okolicy Szanghaju, które pozwolą mu na trzykrotne zwiększenie liczby dostarczanych maszyn na przełomie 2024 i 2025 r. Jest to pokłosie szybkiego rozwoju firmy, która założona jako startup, z czasem zyskała miano jednorożca, tj. jej wycena przekroczyła 1 mld dolarów. W 2022 r. Pudu osiągnął ok. 100 mln dolarów przychodu.

Obecnie ok. 80 proc. odbiorców robotów chińskiej firmy zlokalizowanych jest za granicą. Poza Chinami, do kluczowych rynków Pudu należy Japonia, gdzie dostarczono już 7,5 tys. urządzeń, zajmując miejsce w czołówce tamtejszego rynku. Ważnymi odbiorcami są także Korea Południowa i Stany Zjednoczone, a chińskie roboty można zobaczyć także m.in. w Niemczech, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

Roboty pomogą rozwiązać demograficzny problem na rynku pracy?

Rosnąca popularność robotów ma być odpowiedzią na wyzwania rynku pracy, wynikające chociażby ze starzenia się społeczeństwa. Nie dziwi więc, że rozwiązanie to jest odbierane z takim entuzjazmem w Chinach i Japonii. Jak podaje cytowana przez Nikkei Asia chińska firma badawcza AskCI, globalny rynek robotów usługowych wzrośnie w tym roku o 33 proc., osiągając wartość 33,7 mld dolarów, z prawie jedną trzecią stanowią Chiny (10,3 mld dolarów), rosnące jeszcze szybciej,bo o 36 proc.

Rozwojowi rynku towarzyszy wzmagająca się konkurencja, zarówno lokalna, w postaci takich firm jak Keenon, jak i zagraniczna. Własne roboty produkują przecież m.in. Japończycy, Koreańczycy i Amerykanie. Pudu Robotic wyróżniło się do tej pory dzięki dużym kontraktom, pozwalającym chińskiej firmie na dostarczenie robotów znanym klientom, takim jak Burger King, KFC, czy znane w Państwie Środka Haidilao. Wśród jej klientów znajduje się także japoński zarządca restauracji, Skylark Holdings, który do końca 2022 zamówił 3 tys. robotów do ok. 2,1 tys. lokali. Robotyczni kelnerzy i sprzątacze zyskują coraz większą popularność i w czasem będą zapewne coraz bardziej widoczni w naszej części świata.

