Chińskie sklepy internetowe nie radzą sobie z popytem na produkty medyczne

Chińskie sklepy internetowe w tym Alibaba i JD.com nie nadążają za lawinowo rosnącym popytem na produkty medyczne takie jak maseczki chirurgiczne czy żele odkażające do rąk. Powodem jest rozszerzająca się epidemia koronawirusa - pisze dziennik "Financial Times".

Należące do Alibaby witryny Taobao i Tmall wraz z serwisami JD.com i Pinduoduo zgłaszają niskie stany magazynowe i zlecenia na natychmiastową produkcję produktów takich jak maseczki chirurgiczne, gogle, środki odkażające do rąk oraz ubrania ochronne. Są one masowo wykupywane przez chińskich obywateli, obawiających się zakażenia koronawirusem z Wuhan.

Sam serwis Taobao tylko na przestrzeni 20-21 stycznia sprzedał ponad 80 mln masek - poinformowała firma. Na JD.com wyprzedano popularne marki żelów do dezynfekcji rąk, a Pinduoduo nie ma zaś zapasów gogli i ubrań medycznych.

"FT" wskazało, że masowe zakupy dodatkowo nałożyły się na święto Chińskiego Nowego Roku i liczne urlopy pracowników, co znacznie ograniczyło możliwości chińskiej sieci logistycznej oraz produkcję przemysłową.

W oficjalnym wpisie w serwisie społecznościowym Weibo firma Taobao zaznaczyła, że wielu z dostawców maseczek chirurgicznych pracuje obecnie w nadgodzinach i całą parą, by zwiększyć produkcję.

Wśród tego typy firm jest firma CM Chaomei, która wezwała 100 pracowników z urlopu do fabryki w mieście Jiande oferując im potrójne stawki - wynika z danych informatora "FT".

Zapewniająca różnorodne maski ochronne firma 3M także wyprzedała swoje zapasy magazynowe na wielu chińskich platformach handlu elektronicznego. Rzecznik amerykańskiej spółki zapewnił, że firma organizuje rozszerzenie produkcji i będzie ją kontynuować przez cały okres piętnastodniowego święta.

Brak zapasów staje się problemem w mieście Wuhan, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano chorobę. Zaczyna dotykać także szpitali. Działający przy uniwersytecie w Wuhan Szpital Ludowy to jedna z kilkunastu placówek w regionie, które zgłosiły braki masek, gogli i odzieży ochronnej.

Platforma JD.com zapowiedziała, że przekaże milion masek chirurgicznych oraz inne zapasy medyczne na rzecz Wuhanu. NetEase, który także posiada oddział sprzedaży internetowej, zapewnił 30 tys. masek w obniżonej cenie na potrzeby całej prowincji Hubei, w której znajduje się miasto.

Natomaist Taiwan zaznaczył, że nie będzie dostarczał masek chirurgicznych dla Chin i wstrzymał eksport tego produktu na okres jednego miesiąca, by chronić lokalne zapasy.

Według poniedziałkowych informacji agencji Reutera liczba osób zakażonych nowym koronawirusem wynosi obecnie ponad 2,7 tys., zaś zmarło już 81 osób. Pierwsze przypadki zaobserwowano już przypadki m.in. w USA, Australii i Francji.