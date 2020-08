Chińskie smartfony sprzedawane w Afryce zawierają złośliwe oprogramowanie, które bez wiedzy i zgody użytkowników aktywuje płatne abonamenty na usługi cyfrowe - informuje serwis internetowy BBC. Złośliwy kod znaleziono na 53 tys. urządzeń marki Tecno.

Telefony z wbudowanym złośliwym oprogramowaniem były sprzedawane w Etiopii, Kamerunie, Egipcie, Ghanie i w RPA. Producent telefonów marki Tecno - firma Transsion - w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że złośliwy kod znalazł się na urządzeniach bez jego wiedzy.

O wykryciu skryptu aktywującego bez świadomości użytkowników telefonów płatne usługi cyfrowe poinformowali media eksperci z firmy Upstream z branży cyberbezpieczeństwa. Ich zdaniem obecność złośliwego oprogramowania na budżetowych telefonach świadczy o bezwzględności odpowiedzialnych za to osób, które chcą wzbogacić się kosztem najbardziej podatnej grupy społecznej.

Telefony Tecno kupowane są przeważnie przez członków gospodarstw domowych o najniższych dochodach. "Fakt, że złośliwe oprogramowanie jest preinstalowane na tych urządzeniach, mówi wszystko o problemie, z którym aktualnie walczymy jako branża" - powiedział dyrektor platformy Secure-D firmy Upstream Geoffrey Cleaves.

Wirus zainstalowany na telefonach to Triada. Na smartfonach obsługiwanych przez system Android potrafi on instalować złośliwy skrypt, znany jako xHelper, który wyszukuje samodzielnie płatne usługi cyfrowe i dopisuje do nich właścicieli telefonu bez ich wiedzy i zgody.

Choć Triadę odkryto na ok. 53 tys. urządzeń, to eksperci alarmują, że ponad 200 tys. smartfonów Tecno wykazuje "podejrzaną aktywność".

Przedstawiciele marki twierdzą, że problem odkryty przez firmę Upstream to "stary i rozwiązany już błąd bezpieczeństwa, który występował globalnie". Według Tecno, aktualizację naprawczą wydano w marcu 2018 r.

BBC podaje, że według danych firmy analitycznej IDC Transsion to lider wśród chińskich producentów smartfonów na rynku w Afryce.