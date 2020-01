Chińskie ZTE chce zebrać 1,7 mld USD na badania i rozwój 5G

Chiński dostawca sprzętu telekomunikacyjnego ZTE planuje prywatną ofertę akcji firmy na łączną sumę 1,7 mld USD. Zyski z ich sprzedaży mają zostać przeznaczone na dalsze badania i rozwój technologii 5G - podała w czwartek agencja Reutera.

Firma ZTE poinformowała, że planuje prywatną emisję akcji na sumę 11,51 mld juanów (1,7 mld USD). Będzie to ponad 381 mln tzw. akcji serii A, albo ok. 8,27 proc. całkowitego kapitału akcji. Kupcami będą niezależni inwestorzy, którzy zapłacą nieco ponad 30 juanów od sztuki. Wskazana cena stanowi ofertę niższą o ok. 18 proc. od środowego zamknięcia ZTE na parkiecie w Szenczen na poziomie 36,92 juanów.

ZTE wskazało, że umowa pozwoli firmie zachować wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój, zabezpieczyć przewagę technologiczną i konkurencyjną, opracowywać kolejne kluczowe produkty oraz budować udział przedsiębiorstwa na najważniejszych rynkach. Cytowany przez Reutera analityk wskazał, że zebrane fundusze "dadzą inwestorom większą pewność dot. inicjatyw badawczo-rozwojowych firmy oraz potencjalnego zysku z rozwoju 5G".

Akcje serii A, których odsprzedaż będzie zablokowana w okresie 12 miesięcy od daty wydania, oddane zostaną dziesięciu chińskim inwestorom - zarówno indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Żaden z nich nie stanie się znaczącym akcjonariuszem firmy - poinformowało ZTE. Firma nie ujawniła tożsamości nabywców akcji.

Po ogłoszeniu informacji akcje ZTE na giełdzie w Szenczen wzrosły nawet o 4 proc., do poziomu 38,1 juana. Udziały firmy na parkiecie w Hongkongu umocniły się natomiast o 3,7 proc. - nieco powyżej 28 juanów, czyli najwyższej stawki od marca 2018 r.