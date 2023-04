Chiny biorą się za chatboty. Chcą, by szanowały podstawowe zasady socjalizmu

Chiny startując w światowym wyścigu technologicznym, muszą stawić czoła szybkiemu rozwojowi chatbotów, takich jak ChatGPT. Państwo Środka chce kontrolować treści w sieci, nie chce jednocześnie pozostawać w tyle w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Gwałtowny rozwój chatbotów, którego jesteśmy świadkami w ostatnich miesiącach, stawia pytanie o skutki, jakie przyniesie ich powszechne zastosowanie. Dyskusja ta nie ominęła Chin.

Państwo Środka, choć kontroluje treści pojawiające się w tamtejszej sieci, nie chce jednocześnie pozostawać w tyle w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji.

Aby temu zaradzić, tamtejszy regulator opracował wytyczne pozwalające pogodzić rozwój technologii z autorytarnym systemem politycznym.

ChatGPT wyznacza trendy na całym świecie, także w Chinach

30 listopada ubiegłego roku miała miejsce publiczna premiera chatbotu amerykańskiego laboratorium badawczego firmy OpenAI o nazwie ChatGPT. Dwa miesiące po starcie z programu korzystało już 100 mln użytkowników.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego ChatGPT był najszybciej zdobywającym popularność programem w historii. Dotychczas uważana za najprężniej się rozwijającą aplikacja Tiktok potrzebowała do uzyskania takiej liczby użytkowników 9 miesięcy, a będący na 3 miejscu Instagram - aż 2,5 roku.

Pomimo licznych błędnych odpowiedzi, ChatGPT stanowi jakościowy skok w porównaniu do tego, czego byliśmy świadkami przez ostatnie kilka lat. Dodatkowo w kolejnych miesiącach nastąpił istny wysyp modeli generatywnych sztucznej inteligencji, które czasem nawet przewyższają swojego najbardziej znanego konkurenta. Za przykład mogą posłużyć Chinchilla, YouChat czy Bloom. Również technologiczni giganci z Doliny Krzemowej nie chcą pozostać w tyle, wystarczy wspomnieć choćby o projekcie właściciela Facebooka firmy Meta, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Sztuczna inteligencja budzi wiele obaw o tak szybki rozwój technologii

Fakt tak szybkiego rozwoju narzędzi SI (sztucznej inteligencji) prowokuje pytania o społeczne skutki rozwoju tej technologii. Wśród nich znajdują się kwestie zastępowania w przyszłości pewnych zawodów przez algorytmy wytrenowane na wielkich bazach danych czy kontrowersje związane z wykorzystaniem danych użytkowników.

Brak jasnych przepisów w ostatniej sprawie stanowił przyczynę tymczasowego zakazu funkcjonowania programu autorstwa OpenAI we Włoszech. Istnieje też ryzyko związane z udzieleniem przez SI błędnych odpowiedzi, które zostaną wzięte za pewnik, co pomoże w rozprzestrzenianiu się dezinformacji w sieci.

Chiny „walczą” z dezinformacją, władze interweniują w sprawie ChatGPT

Ten ostatni problem stanowił od początku świetną wymówkę dla Chińskiej Republiki Ludowej. Dziennikarze państwowego "China Daily" argumentują, że dostęp do zachodnich chatbotów będzie narzędziem w rękach USA i „może mu pomóc w rozpowszechnianiu dezinformacji i manipulowaniu globalnymi narracjami dla własnych interesów geopolitycznych”.

Chiny są drugą co do wielkości gospodarką świata i zarazem największym państwem autorytarnym. Nie może więc dziwić fakt, że poczynaniom tamtejszych firm bacznie przygląda się partia komunistyczna (KPCh). Z jednej strony chodzi o podporządkowanie firm kierunkom działania wyznaczanym przez partię, a obecnie sprawą pierwszorzędną jest dogonienie Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony na szali jest kontrola przekazu, jaki firmy kierują do obywateli ChRL.

Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku sztucznej inteligencji. W 2014 r. azjatycki oddział Microsoftu wypuścił na rynek chatbota XiaoIce, którego celem była walka z poczuciem osamotnienia. Rozmowa z chatbotem miała imitować rozmowę z życiowym partnerem. Jednak ze względu na niezgodne z linią chińskiego rządu odpowiedzi, jakich udzielał użytkownikom, został w 2017 r. zakazany w Państwie Środka.

Jeszcze większe ryzyko „niepoprawnych” odpowiedzi niesie ze sobą o wiele bardziej rozbudowany ChatGPT, dlatego też chińscy internauci nie mają co liczyć na skorzystanie z najpopularniejszego programu na świecie. Nieliczni szczęśliwcy dostali szansę od kreatywnych przedsiębiorców, którzy zaczęli tworzyć miniprogramy dostępne w chińskiej „aplikacji od wszystkiego” WeChat, umożliwiające dostanie się okrężną drogą do ChatGPT. Obecnie żaden z tych miniprogramów nie jest już dostępny. Według doniesień Nikkei Asia zostały one usunięte po interwencji chińskich władz.

Usuwać i uregulować. Chińskie władze usiłują zapanować nad sztuczną inteligencją

Te natomiast nie zamierzają ograniczyć swojej działalności do usuwania z sieci coraz to nowszych programów, lecz chcą stworzyć ramy prawne dla firm je tworzących. W związku z tym 11 kwietnia br. krajowy regulator Internetu - Chińska Administracja ds. Cyberprzestrzeni (CAC) opublikowała projekt wytycznych, które musiałyby spełniać usługi oparte o generatywną sztuczną inteligencję. Podstawą wytycznych są obecnie obowiązujące ustawy, takie jak: „prawo bezpieczeństwa sieci”, „prawo bezpieczeństwa danych” i „prawo ochrony danych osobowych”. 10 maja ma zakończyć się okres konsultacji. Do tego czasu obywatele mogą przysyłać do CAC swoje uwagi do projektu.

Co do samych wytycznych to w pierwszym artykule możemy przeczytać, że powstały w celu „zdrowego i ustandaryzowanego rozwoju aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji”. Dalej w dokumencie zostały wskazane szczegóły techniczne, określające typ oprogramowania podlegający nowemu prawu.

Niezwykle ciekawy wydaje się artykuł czwarty. Zgodnie z nim usługi oparte o generatywną SI powinny szanować obowiązujące prawo i normy moralne. Przez te pojęcia prawodawca rozumie m.in. fakt, że treści wygenerowane przez SI powinny „odzwierciedlać podstawowe zasady socjalizmu”, nie mogą zawierać elementów nawołujących do „obalenia władzy państwowej i ustroju socjalistycznego” oraz nie powinny „podżegać do podziału kraju” czy też „umniejszać jego jedności”. Analogicznie rzecz się ma do promowania terroryzmu, dyskryminacji rasowej czy tworzenia treści pornograficznych.

Zaskakujący jest również zapis, wedle którego program musi udzielać tylko prawdziwych odpowiedzi, co jak wiemy na przykładzie ChatuGPT jest trudne do uzyskania. Jednocześnie program przed wejściem na rynek ma być przedstawiony państwowemu regulatorowi, który oceni, czy spełnia on powyższe wymagania.

Powyższe założenia przywołują na myśl klasyczną działalność urzędu cenzury, jednakże Chiny mają za wprowadzeniem zmian jeden poważny argument. Jest nim fakt, że zachodnie chatboty również posiadają z góry narzucone ograniczenia. W końcu nikt by nie chciał, aby np. ChatGPT namówił osobę chorą na depresję do samobójstwa. Choć z naszej perspektywy może wydawać się to dość groteskowe, to dla chińskich władz stanowi to świetny pretekst do promowania treści zgodnych z narracją KPCh. Jednocześnie ograniczenia te nie muszą przeszkodzić w rozwoju SI i tym samym pozwalają utrzymać ChRL w wyścigu o technologiczny prymat.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma