Chiny chcą stać się światowym supermocarstwem sztucznej inteligencji

Shenzhen wydało pierwsze w Chinach lokalne rozporządzenie w celu pobudzenia rozwoju sztucznej inteligencji. Regulacje mają za zadanie zachęcić instytucje badawcze i agencje rządowe do inwestowania i przyjmowania nowych technologii AI.

Obecnie rynek SI w Chinach wart jest ponad 23 mld dolarów.

Według prognoz w ciągu kolejnych trzech lat ma wzrosnąć do ponad 61 mld dolarów.

Chiny prowadzą wiele programów mających na celu pobudzenie rozwoju branży sztucznej inteligencji jak Made in China 2025 lub Next Generation Artificial Intelligence Development Plan.

Shenzhen jest domem dla wielu krajowych liderów w dziedzinie nowych technologii, jak Huawei i Tencent oraz 1300 innych firm związanych z SI. W efekcie przyjętego w 2020 roku pięcioletniego planu dla Shenzhen, miasto to zyskało dużą autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnej polityki w celu przekształcenia miasta w światowe centrum innowacji. W wyniku tego chińska metropolia przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące rozwoju AI, które ma wejść w życie w listopadzie tego roku.

Rozporządzenie ma na celu zachęcić instytucje publiczne i przedsiębiorstwa do inwestowania w badania i rozwój SI, a także wczesnego ich przyjmowania do różnych zastosowań. Uniwersytety i instytucje szkolnictwa są nakłaniane do tworzenia interdyscyplinarnych kursów SI oraz zakładania laboratoriów badawczo-rozwojowych. Instytucje medyczne są motywowane do przyjęcia produktów i usług SI, takich jak obrazowanie i przetwarzanie danych. Ponad to, organom rządowym nakazuje się wykorzystywanie SI w jak największym stopniu w codziennych działaniach, a także priorytetowe traktowanie liderów z branży sztucznej inteligencji w zakresie administracji i zamówień publicznych.

Kolejny krok Chin na drodze do stania się światowym supermocarstwem SI

Według rozporządzenia, Shenzhen przyzna podmiotom z sektora SI większy dostęp do danych przechowywanych przez rząd. Jednocześnie zostanie ustanowiona komisja ds. etyki, która opracuje wytyczne w kwestii ochrony prywatności danych. Chińskie organy regulacyjne w ostatnim czasie zwiększają kontrolę nad dużymi firmami technologicznymi w tym obszarze, dlatego mimo przywilejów będą musiały mieć na uwadze potencjalne ograniczenia prawne. Miasto poprawi także standardy klasyfikacji statystycznej dla przemysłu SI w celu znormalizowania systemu zarządzania danymi. Odtąd testy i próbne użycie będą dozwolone również dla produktów i usług o niskim ryzyku, które nie zostały jeszcze znormalizowane przez władze krajowe lub lokalne, ale spełniają międzynarodowe zaawansowane standardy.

Rynek sztucznej inteligencji wart miliardy dolarów, a to dopiero początek

Regulacje przyjęte przez Shenzhen są kolejnym krokiem Chin na drodze do stania się światowym supermocarstwem SI. Jednak mimo postępów, wiele firm technologicznych nadal musi się mierzyć z problemami w związku z trwającą pandemią, a także ograniczonym dostępem do zaawansowanych chipów w związku z polityką amerykańską.