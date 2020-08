Chiny chcą wprowadzić weryfikację tożsamości graczy online

Chińskie władze poinformowały, że od września wprowadzą nowy rządowy system uwierzytelniania zobowiązujący graczy online do logowania się na platformy gier wideo pod własnym nazwiskiem. Ma to pomóc w ograniczeniu dostępu do gier osobom nieletnim.

Władze w Pekinie od lat pracowały nad sposobem ograniczenia dzieciom dostępu do gier online. Teraz rząd poszedł o krok dalej i postanowił od września wprowadzić rządowy system uwierzytelniania wszystkich, nie tylko młodych, graczy. Zgodnie z nowymi regulacjami, każda osoba, która będzie chciała zalogować się na platformę gamingową, będzie zobowiązana podać swoje prawdziwe imię i nazwisko, zaś dane te zostaną zweryfikowane i porównane z numerem identyfikacyjnym obywatela.

- Kiedy system zostanie wprowadzony w życie, gracze zostaną poproszeni o dołączanie do systemu stopniowo - powiedział Feng Shixin z Centralnego Działu Promocji Komunistycznej Partii Chin.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, na jakiej zasadzie działał będzie rządowy system uwierzytelniający i czy będzie się znacząco różnił od rozwiązań stosowanych dotychczas przez prywatne firmy. Koncerny Tencent i NetEase już od pewnego czasu stosowały własne systemy weryfikacji graczy np. za pomocą technologii rozpoznawania twarzy.

Władze argumentują wprowadzenie nowych regulacji koniecznością ochrony nieletnich. Już w ubiegłym roku Państwowy Urząd ds. Prasy i Publikacji, podlegający pod Wydział Propagandy Komunistycznej Partii Chin i zajmujący się m.in. regulacjami odnośnie gier, wydał wytyczne określające ile czasu i ile pieniędzy nieletni mogą poświęcić na gry. Zgodnie z nimi osoby poniżej 18 roku życia w ciągu tygodnia mogły spędzić na graniu do 90 min. dziennie, a w weekendy i dni wolne po trzy godziny.

Poza systemem weryfikacji graczy, ChRL wprowadziła także dodatkowe regulacje odnośnie gier. I tak np. producenci gier, którzy chcą je dystrybuować w Chinach, muszą uzyskać najpierw zgodę władz. W pierwszej połowie roku niemal 100 producentów zostało ukaranych za dystrybucję gier bez autoryzacji. W sierpniu Apple usunął z App Store w Chinach tysiące gier, które nie uzyskały aprobaty władz.