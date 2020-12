Chiny: Cyfrowa ochrona zdrowia zyskała na popularności z powodu pandemii

W Chinach cyfrowe platformy oferujące usługi z zakresu ochrony zdrowia zyskały na popularności podczas pandemii koronawirusa - podaje dziennik "Financial Times" i ocenia, że przyczyną wzrostu popytu na tego rodzaju usługi są luki w systemie ochrony zdrowia ChRL.

Internetowe usługi medyczne w Chinach podczas pandemii oferowały przede wszystkim wirtualne konsultacje lekarskie oraz możliwość pozyskiwania recept na leki, a ich popularność znacznie wzrosła ze względu na strach pacjentów przed pojawianiem się w szpitalach w obawie przed zakażeniem oraz zainteresowanie inwestorów wciąż rozrastającym się segmentem e-zdrowia - pisze "FT".

W ocenie gazety cyfrowe platformy medyczne mogą wypełnić luki istniejące w systemie ochrony zdrowia ChRL, w którym najlepsi medycy oraz sprzęt są skupione w szpitalach znajdujących się w dużych miastach.

Dowodem rosnącego popytu na usługi tego rodzaju są wedłu "Financial Timesa" wyniki firmy JD Health; wartość jej akcji wzrosła w dniu debiutu o 75 proc. Wcześniej oddział usług zdrowotnych koncernu JD.com z sektora e-commerce zgromadził kapitał w wysokości 3,5 mld dol., a jego debiut był największym na giełdzie w Hongkongu w tym roku.

"COVID-19 przyczynił się do masowego testowania usług, których ludzie wcześniej nie próbowali" - ocenia dyrektor ds. ochrony zdrowia w firmie konsultingowej Bain Asia Pacific Cikram Kapur, którego cytuje "FT". Jak podkreśla analityk, nawet po zniesieniu najbardziej dotkliwych ograniczeń i po powrocie Chin do normalności znanej sprzed pandemii, użycie usług e-zdrowia pozostało na poziomie 60-70 proc. tego, co obserwowano w początkach pandemii.

Usługa Ping An Good Doctor - dział największego chińskiego ubezpieczyciela Ping An, w czerwcu miała 67,3 mln aktywnych użytkowników i codziennie prowadzono z jej pośrednictwem ok. 831 tys. konsultacji medycznych - podaje dziennik. Platforma ta stała się dzięki takim wynikom najpopularniejszym w Chinach dostawcą usług e-zdrowia, wyprzedzając rywali takich jak JD Health i AliHealth.

Powołując się na dane grupy finansowej Citi, "FT" szacuje, że sprzedaż leków online do 2025 r. osiągnie wartość 78,9 mld dolarów.