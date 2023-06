Chiny gonią USA w kwantowym wyścigu

Sukcesy Chin w dziedzinie informatyki kwantowej mogą robić wrażenie. Rywalizacja w tej dziedzinie z USA nabiera coraz ostrzejszych barw.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy rywalizacja Chin i USA w dziedzinie nowych technologii nabrała tempa. W większości przypadków jest to próba obrony swojej pozycji przez Stany Zjednoczone.

Informatyka kwantowa to obszar, w którym Chiny odnoszą ostatnio znaczne sukcesy. Ich źródła są bardzo niejasne.

Droga do pełnego wykorzystania potencjału komputerów kwantowych niekoniecznie musi oznaczać grę fair play. Zapewne będzie to kolejny obszar ostrej rywalizacji Chin i USA.

Pod koniec maja w Pekinie odbyło się Zhongguancun Forum. Celem trwającej 6 dni imprezy była prezentacja najnowszych odkryć i wynalazków z dziedzin takich jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy interfejsy mózg-komputer.

Na uczestników czekały również wystawy przedstawiające m.in. osiągnięcia współczesnej genetyki i rozwiązania stosowane we współczesnym przemyśle. W trakcie forum podejmowano dyskusje dotyczące czystej energii, zarządzania danymi czy roli kobiet w dziedzinie nowych technologii.

W trakcie forum zaprezentowano Quafu, czyli platformę umożliwiającą zdalne korzystanie z komputerów kwantowych na wzór znanych powszechnie usług w chmurze. Trochę efekt połączenia sił Pekińskiej Akademii Informatyki Kwantowej, Instytutu Fizyki Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Tsinghua. Platforma była testowana od listopada ubiegłego roku. W tym czasie z usługi skorzystało 2 tys. osób z całego świata, które - jak twierdzą jej twórcy - wykonały ok. 500 tys. operacji z użyciem komputerów kwantowych.

Ten rodzaj maszyn, wykorzystując zasady mechaniki kwantowej, pozwala w krótkim czasie wykonywać operacje, które zwykłym komputerom zajęłyby długie lata. Dostęp do komputerów kwantowych poprzez platformy takie jak Quafu pozwoli naukowcom na prowadzenie bardziej zaawansowanych działań w różnych dziedzinach, np. w rozwoju sztucznej inteligencji.

Choć samo rozwiązanie nie jest nowe, czego przykładem może być choćby działająca od 2016 r. platforma firmy IBM - IBM Quantum Experience - to niewątpliwie jest to jeden z wielu przykładów rozwoju Chin w tej dziedzinie. Do innych należą same komputery kwantowe, których liczba, ale i jakość, stale wzrasta. Wśród nich jest m.in. Zuchongzhi 2, 66-kubitowy komputer kwantowy uruchomiony w maju 2021 r., którego wydajność ma przewyższać konkurencyjny projekt Google’a – komputer Sycamore.

Chiny wystartowały późno, ale gonią technologiczną stawkę bardzo szybko

W tym miejscu pojawia się pytanie o chińskie zdolności do produkcji tak zaawansowanych urządzeń. W tej kwestii istnieją dwie teorie. Pierwsza z nich mówi o ucieczce do przodu. Chińska nauka i przemysł swój największy rozwój zaczęły stosunkowo niedawno. Z tego wynika trudność w konkurowaniu w obszarach, w których państwa Zachodu od lat wiodą prym. Technologie związane z komputerami kwantowymi natomiast są przestrzenią jeszcze nie w pełni zagospodarowaną, co daje szansę na sukces Chin w tej dziedzinie.

Z tym założeniem zgadza się m.in. Fan Heng z Chińskiej Akademii Nauk, uczestnik prac nad wspomnianą usługą w chmurze, który dodaje, że komputery kwantowe są szansą na stworzenie nowych gałęzi chińskiego przemysłu. Za przykład mogą posłużyć wykorzystywane w tym rodzaju komputerów nadprzewodniki.

Według oświadczenia China’s Origin Quantum Computing Technology w komputerze kwantowym ich produkcji – Benyuan Wuyuan - zostały wykorzystane właśnie nadprzewodniki z Chin - są to materiały, przez które prąd może przepływać bez żadnego oporu. Aby posiadały takie możliwości, muszą zostać schłodzone do bardzo niskich temperatur.

Jednak nawet w tym przypadku własne technologie to za mało, aby komputer kwantowy mógł zadziałać. Zamontowane w nim czipy powinny być schładzane do zera absolutnego, a żeby proces ten mógł się odbyć, potrzebne są urządzenie wykorzystujące rozcieńczanie helu, produkowane za granicą. To prowadzi do drugiej teorii na temat chińskich zdolności produkcyjnych, a mianowicie korzystania z zachodnich technologii.

W administracji prezydenta Bidena trwają pracę nad wprowadzeniem ograniczeń eksportowych dotyczących komputerów kwantowych. Dodatkowo od 2 lat trzy chińskie firmy zajmujące się tą dziedziną znajdują się na liście podmiotów, na handel z którymi amerykańskie przedsiębiorstwa muszą uzyskać specjalną licencję. Według obecnych informacji nowe regulacje mają być wzorowane na tych dotyczących ograniczenia eksportu technologii potrzebnych do produkcji półprzewodników.

Niejasne powiązania chińskich naukowców. Na współpracę z Zachodem raczej nie ma co liczyć

Wyniki śledztwa przeprowadzonego przez portal Deutsche Welle wskazują na jeszcze trzeci scenariusz. Chodzi nie tylko o wykorzystywanie zachodnich technologii, ale współpracę chińskich naukowców z wojskiem i służbami ChRL.

Przykładem ma być historia jednego z ojców chińskiego sukcesu w dziedzinie komputerów kwantowych - prof. Pan Jianweia. Był on wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu w Heidelbergu. W 2009 r. postanowił wrócić na swoją uczelnię macierzystą – Uniwersytet w Hefei i przenieść tam swoje laboratorium, pomimo realizacji w tym czasie badań dotowanych przez Unię Europejską.

Po powrocie profesora do Państwa Środka niemiecka uczelnia podpisała umowę o współpracy z nowym miejscem pracy Pan Jianweia. Pozwoliło to organizować wymiany studenckie i naukowe. Jednak według dokumentów, do których dotarli dziennikarze DW, w umowie widnieje jeszcze trzeci podmiot – Narodowy Uniwersytet Technologii Obronnych, podlegający bezpośrednio Centralnej Komisji Wojskowej – naczelnemu organowi sprawującemu kontrolę nad Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, na czele którego stoi przewodniczący ChRL Xi Jinping.

Podobnie rzecz się ma w sprawie działalności start-upu, w którym udziały ma prof. Pan Jianwei, czyli QuantumCTek. W 2021 r. została wpisana na listę Departamentu Handlu USA. Był to wynik oskarżeń dotyczących udziału QuantumCTek w modernizacji chińskiej armii oraz pozyskiwaniu w USA sprzętu przydatnego w tym procesie. W tym samym czasie Chiny zaczęły odnosić sukcesy związane z komunikacją kwantową, wysyłając m.in. w przestrzeń kosmiczną przeznaczone do tego satelity, a w projekt zaangażowany jest również prof. Pan Jianwei.

Niezależnie od metod pozyskiwania przez Chiny zaawansowanych technologii, sukcesy w dziedzinie informatyki kwantowej mogą robić wrażenie. W związku z tym rywalizacja na tym polu z USA pozostanie zacięta. Tak więc w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się raczej kolejnych ograniczeń eksportu niż jakiejkolwiek współpracy.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma