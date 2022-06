Chiny kontra Starlinki Elona Muska

System Starlink został uznany przez Chiny za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Jego satelity zostały już wykorzystane przez walczącą z rosyjską agresją Ukrainę. Dodatkowo dwukrotnie niebezpiecznie zbliżyły się do chińskiego odpowiednika. W związku z tym chińscy naukowcy twierdzą, że należy rozwinąć metody ich unieszkodliwiania i jednocześnie rozwijać własną konstelację satelitarną.

Chińscy badacze uważają, że Państwo Środka powinno rozwinąć zdolności neutralizowania satelitów systemu Starlink na wypadek zagrożenia swojego bezpieczeństwa. Badania nad tym przeprowadził Ren Yuanzhen, naukowiec z Pekińskiego Instytutu Śledzenia i Telekomunikacji, we współpracy ze specjalistami przemysłu obronnego. Jak czytamy w artykule opublikowanym w chińskim czasopiśmie „Modern Defense Technology” według autora należy znaleźć „miękkie” i „twarde” metody zwalczania satelit Starlinka.

Starlink to największy projekt komunikacji satelitarnej, który dostarcza usługi internetowe użytkownikom komercyjnym i wojskowym na całym świecie. System ma ponad 2,3 tys. satelitów na orbicie i jest niezwykle odporny, gdyż nawet w przypadku utraty niektórych satelitów jest w stanie działać poprawnie. „Konstelacja Starlink stanowi zdecentralizowany system. W konfrontacji nie chodzi o pojedyncze satelity, ale o cały system” – czytamy w wyżej wymienionym artykule.

Satelity Starlinka zostały wykorzystane do wzmocnienia infrastruktury krytycznej w Ukrainie w czasie toczącej się tam wojny. To spowodowało, że przestały być one postrzegane jako wyłącznie cywilne, lecz także jako narzędzie o potencjale zastosowania wojskowego. Co więcej, w lipcu i październiku zeszłego roku doszło do niebezpiecznego zbliżenia satelit Starlinka z chińskim statkiem kosmicznym Tiangong. Incydent ten zmusił go do zmiany kursu w celu uniknięcia kolizji. W wyniku tego wydarzenia Chiny skierowały notatkę w tej sprawie do Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, a rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Zhao Lijian powiedział, że stanowiło to poważne zagrożenie dla życia kosmonautów.

Chiny opracowały już urządzenia do fotografowania satelitów z wysoką rozdzielczością, a także niektóre z technologii antysatelitarnych służących do zakłócania komunikacji, spalenia elementów satelit oraz niszczenia ich za pomocą pocisków rakietowych. Atakowanie pojedynczych satelit jest jednak nieefektywne i Chiny zamierzają opracować alternatywny sposób przeciwdziałania. Jednocześnie kraj ten uruchomił własny projekt satelitarnego internetu o nazwie StarNet, który ma składać się z 10 tysięcy satelit w przeciągu najbliższych 5-10 lat i stanowić konkurencję dla zachodnich odpowiedników.

