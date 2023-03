Chiny mają problem z nowym wynalazkiem. Nie da się go cenzurować

Chińskie władze są zainteresowane rozwojem krajowego chatu pracującego na sztucznej inteligencji i wspierają działania przemysłu. Wyzwaniem może się tu jednak okazać kwestia cenzury i kontroli informacji, będąca priorytetem dla chińskiego rządu.

Cieszący się w dużą popularnością ChatGPT autorstwa OpenAI zyskał uznanie także w Chinach. Największe chińskie firmy z branży technologicznej pracują nad opracowaniem własnych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji.

Trudność w efektywnym cenzurowaniu treści tworzonych przez sztuczną inteligencją stanowi zagrożenie dla chińskiego rządu

Chińskie władze również są zainteresowane rozwojem krajowego rozwiązania w tej dziedzinie i wspierają działania przemysłu. Wyzwaniem może się tu jednak okazać kwestia cenzury i kontroli informacji, będąca priorytetem dla chińskiego rządu.

Jak donosi Nikkei Asia, chińskie organy regulacyjne wymagają od głównych firm technologicznych, by nie oferowały publicznie usługi ChatGPT od OpenAI. Ma to związek z niepokojem wywołanym w Pekinie przez nieocenzurowane wypowiedzi chatbota. Firmy będą również musiały zgłaszać do organów regulacyjnych zamiar uruchomienia własnych odpowiedników opartych na SI.

Choć sam ChatGPT nie jest dostępny w Chinach, to przez różnych pośredników jego usługi były oferowane chińskim internautom lub też pojawiały się narzędzia naśladujące oryginalny chatbot OpenAI. Firma Tencent kontrolująca aplikację społecznościową WeChat zablokowała już pod naciskiem władz dostęp do takich usług. Trudność w efektywnym cenzurowaniu treści tworzonych przez sztuczną inteligencją stanowi zagrożenie dla chińskiego rządu.

Jak stworzyć usługę opartą na sztucznej inteligencji, która nigdy nie złamie zasad cenzury?

Chociaż chatbot może być zaprogramowany tak, by nie udzielał kontrowersyjnych odpowiedzi, w sieci pojawiały się przykłady jego „oszukania”. O ile wśród zachodnich internautów takie działania są jedynie niestosownym żartem, tak w Chinach wypowiedzi naruszające oficjalne zasady cenzury mogą być odczytane jako podważanie autorytetu władzy. Chińskie media państwowe zwracają uwagę na to zagrożenie - China Daily na swoim profilu na Twitterze wskazuje, że „ChatGPT może potencjalnie wzmocnić amerykańską kampanię dezinformacyjną”.

O poważnym traktowaniu tego problemu świadczy wydarzenie z 2017 roku, kiedy Bluegogo - wart 140 mln dolarów system rowerów miejskich - upadł po tym jak 4 lipca w jego aplikacji pojawiła się promocja pokazująca ikony czołgów na Placu Tiananmen.

Firma Bluegogo padła najprawdopodobniej ofiarą działania nieuczciwego konkurenta, który włamał się do jej aplikacji. Podobne ryzyko pojawia się w kontekście technologii chatbotów. Chińscy giganci technologiczni stają więc przed wyzwaniem: jak stworzyć usługę opartą na sztucznej inteligencji, która nigdy nie złamie zasad cenzury? Sprostanie tym wymaganiom może w praktyce prowadzić do ograniczenia funkcjonalności chińskich chatbotów i tym samym pozostania w tyle za zagranicznymi konkurentami.