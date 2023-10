Chiny odpowiadają na restrykcje chipowe USA

Wojna chipowa, choć na szczęście bezkrwawa, toczy się nadal. Chiny proponują własną inicjatywę dla Globalnego Południa.

17 października 2023 r. USA wprowadziły kolejne restrykcje na eksport zaawansowanych chipów do Chin, blokując eksport procesorów, które mają zastosowanie w przypadku sztucznej inteligencji. Zdaniem Waszyngtonu ma to utrudnić Pekinowi zdobycie przewagi na tym polu, co ma przełożyć się na osłabienie jego potencjału militarnego.

Już dzień później Chiny ogłosiły powołanie Global AI Governance Initiative, czyli Globalną Inicjatywę Zarządzania SI. Zostało to ogłoszone przez Chińską Administrację Cyberprzestrzeni, i choć nie wskazuje żadnego państwa wprost, ewidentnie jest odpowiedzią na amerykańskie restrykcje, ale także na próby regulacji SI podejmowane przez G7.

Ogłoszenie Inicjatywy zbiegło się z drugim dniem Forum Pasa i Szlaku, który odbywał się w dniach 17 – 18 października w Pekinie. Oczywiście sama inicjatywa bez wątpienia została przygotowana wcześniej i jej ogłoszenie dzień po kolejnych restrykcjach USA jest prawdopodobnie przypadkiem. Jednak na swój sposób oba wydarzenia pokazują różnice w podejściu do wzajemnej rywalizacji.

Chiny chcą wspierać „zdrowy, uporządkowany i bezpieczny” rozwój SI

Stany Zjednoczone próbują wykorzystać swoją przewagę, aby ograniczyć rywala i utrzymać istniejący porządek ekonomiczno–polityczny na świecie. Chiny, jako aspirująca, ale nadal jednak druga potęga świata, dążą do przedstawienia alternatywy wobec istniejącego ładu. Tym sposobem chcą pozyskać przede wszystkim tych, którzy są lub czują się wykluczeni w obecnych realiach, a więc Globalne Południe.

Jak stwierdził Prezydent Xi Jinping podczas drugiego dnia Forum Pasa i Szlaku Chiny chcą wspierać „zdrowy, uporządkowany i bezpieczny” rozwój SI. Można potraktować to jako wstęp do ogłoszonej później tego samego dnia Inicjatywy. Ta wzywa do poszanowania „równych praw” wszystkich krajów do rozwoju SI niezależnie od „ich rozmiaru, siły czy ustroju politycznego”. Jednocześnie dokument stwierdza, że wobec wyzwania jakim jest dynamiczny rozwój sztuczna inteligencja, „zarządzanie SI, będące wspólnym zadaniem stojącym przed wszystkimi krajami, decydującym o przyszłości ludzkości”.

Regulować czy nie regulować rozwój sztucznej inteligencji

W związku z powyższym Chiny podkreślają rolę regulacji oraz równego dostępu do bezpieczeństwa i możliwości rozwojowych. Podejście takie jest przede wszystkim adresowane do krajów biedniejszych, którym Pekin chce zaoferować alternatywny i wedle deklaracji bardziej sprawiedliwy porządek niż ten promowany przez USA. Jest ono też spójne z wewnętrzną polityką Chin, które w przeciwieństwie do USA próbują wprowadzać kompleksowe i dokładne regulacje dotyczące funkcjonowania SI.

Powstają wątpliwości czy ścieżka regulacyjna wybrana przez Chiny jest właściwa – wydaje się, że przynajmniej w zakresie generatywnej SI – amerykański leseferyzm chwilowo jest efektywniejszy, choć również nie pozbawiony wad. W innych obszarach Pekin wydają się jednak mieć przewagę.

Globalną Inicjatywa Zarządzania SI jest kolejnym tego typu programem chińskim. W 2021 r. ogłoszono Globalną Inicjatywę Rozwojową, w 2022 r. Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa, zaś w marcu 2023 Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną. Na chwilę obecną za wcześnie, aby ocenić ich skuteczność. Bez wątpienia jednak oferta chińska spotka się przynajmniej z zainteresowaniem w Afryce, Azji Płd. – Wsch. czy Ameryce Łacińskiej.

