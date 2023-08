Europejscy producenci myślą o powrocie do produkcji galu i germanu. Chiny (główny dostawca tych półmetali) właśnie ograniczyły dostawy. W Polsce nad rozpoczęciem produkcji germanu pracuje się już od dawna. A moglibyśmy go produkować 3 tony, czyli dwie trzecie tego, co Rosja.

Gal i german to m.in. produkty uboczne produkcji pierwotnego aluminium i rafinacji cynku.

W obu przypadkach straciliśmy własną produkcję z powodów czysto ekonomicznych - Chińczycy robili to taniej.

Obecna sytuacja może sprzyjać powrotowi tej produkcji, ale trzeba stworzyć ramy dla jej opłacalności.

Mamy to, o czym od dawna mówiło wielu analityków: Chiny używają surowców krytycznych jako broni ekonomicznej. Amerykanie blokują temu krajowi dostęp do najnowocześniejszych technologii, więc Chińczycy postanowili zablokować dostęp do rzadkich pierwiastków niezbędnych do produkcji nowoczesnych półprzewodników. Od sierpnia ograniczyły eksport galu i germanu.

To półmetale, stosowane właśnie m.in. w półprzewodnikach. Można je pozyskiwać w wielu krajach. Gal pozostaje produktem ubocznym wytwarzania aluminium z boksytów, a german to produkt uboczny rafinacji cynku. Problem w tym, że nie bardzo się to opłaca.

Chiny już wcześniej przejmowały wiele produkcji, która w innych krajach przestawała być opłacalna. Potem mogły kontrolować produkcję i ceny tych wyrobów. Teraz jednak nie tylko kontrolują, ale i ograniczają. Dla Unii Europejskiej to podwójny problem. Od dawna traci także tę produkcję, w której oba półmetale są produktami ubocznymi.

Koszty produkcji aluminium pierwotnego znacznie wzrosły - straciliśmy 1 mln ton produkcji

Od czasu wybuchu kryzysu energetycznego i skoku cen energii produkcję pierwotnego aluminium tracimy w ekspresowym tempie. Według European Aluminium w latach 2021-2022 "utraciliśmy" w Europie 900 000 ton aluminium, które nie zostało wyprodukowane. W Polsce pierwotnego aluminium nie wytwarza się już od wielu lat. A skoro nie ma produkcji, to naturalnie nie ma też produktów ubocznych, w tym wypadku galu.

Według serwisu Argus Media Unia Europejska rozmawia z producentami aluminium o ewentualnym wzroście produkcji galu. Największy producent, Hydro, miał stwierdzić, że wykorzystywana przez tę firmę alumina (wytwarzany z boksytów tlenek glinu, z którego potem produkuje się aluminium) z Brazylii ma śladowe ilości galu - zbyt małe, by produkcja się opłacała.

Zdaniem analityków koszty zwiększenia uzysku produktów ubocznych byłyby niewielkie. Kto wie, czy największym problemem nie okaże się przywrócenie do pracy wyłączonych mocy w wytwarzaniu pierwotnego aluminium.

O produkcji germanu myśli Huta Cynku Miasteczko Śląskie

W przypadku germanu głównymi europejskimi producentami były Francja i Austria, ale tamtejsza produkcja ustała już ćwierć wieku temu. Teraz połowę potrzeb Unii Europejskiej zaspokaja Finlandia.

Co ciekawe: znacznym producentem może stać się Polska. Huta Cynku Miasteczko Śląskie w 2021 roku rozpoczęła projekt badawczy, dotyczący odzysku germanu ze stopu polimetalicznego powstającego w procesie rektyfikacji cynku.

Według założeń huta byłaby w stanie dostarczać 3 tony germanu rocznie. W roku 2021 cała światowa produkcja germanu wyniosła 140 ton, z czego 95 wyprodukowały Chiny, a 5 - Rosja.

Etap badawczy niedawno się zakończył, lecz ubiegłoroczny skok kosztów i obecna niezbyt korzystna sytuacja na rynku cynku spowodowały, że wejście w fazę produkcji (co miałoby kosztować około 9,5 mln zł) odłożono na później.

Kto wie, czy obecna sytuacja na rynku germanu nie sprawi, że powstaną bardziej korzystne warunki dla przejścia do fazy produkcji i projekt zostanie wcielony w życie.

Trzeba stworzyć takie warunki, by ceny zachęcały do lokalnej produkcji

Bernard Dahdah, starszy analityk firmy Nexitis, uważa, że ponowne uruchomienie produkcji obu półmetali w Unii Europejskiej mogłoby być dość szybkie. Dla galu na budowę nowych mocy wystarczyłyby 2-3 lata.

- Tyle że aby wznowić te operacje, konsumenci będą musieli zobowiązać się do długoterminowego odbioru po cenach, które zachęciłyby lokalną produkcję. Wartość pieniężna galu i germanu, zawartych w wysokiej klasy elektronice, jest niezwykle mała w porównaniu z ostateczną ceną produktu końcowego - ocenił Bernard Dahdah.

Europejskie stowarzyszenie metali nieżelaznych Eurometaux także poinformowało, że niektórzy jego członkowie zastanawiają się nad „poprawą odporności Europy na german i gal”, czyli wznowieniem produkcji.

Stowarzyszenie podkreśla jednak, że trzeba stworzyć odpowiednie ramy prawne, zapewniające opłacalność inwestycjom w tej mierze. W grę wchodzą wysokie koszty operacyjne, ale także koszty energii i ryzyko, wynikające z zawirowań na światowym rynku.

Recykling to jedna z możliwych dróg, ale tu także trzeba regulacyjnego wsparcia

Obydwa półmetale można uzyskać także poprzez recykling. Według amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey 30 proc. wykorzystywanego obecnie na świecie germanu pochodzi z recyklingu.

USGS zalicza do recyklingu nie tylko uzyskiwanie materiału z przerobu wycofanych już z użytku produktów, np. ogniw fotowoltaicznych czy półprzewodników, ale także uzyskiwane jako produkty uboczne w procesach przemysłowych. To źródło także jednak wymaga stworzenia odpowiednich warunków.

- Podmioty zajmujące się recyklingiem to firmy, które muszą mieć na uwadze wydatki kapitałowe i możliwy do uzyskania zwrot z inwestycji. Jeśli nadal taniej jest sprowadzać te materiały spoza Europy, nikt nie zainwestuje w recykling - powiedziała serwisowi Argus Media Julie-Ann Adams, dyrektor generalna Europejskiego Stowarzyszenia Recyklingu Elektroniki.

Mówiąc najprościej: wszystko jak zwykle rozbija się o pieniądze. Straciliśmy produkcję wielu wyrobów dlatego, że Chińczycy robili to taniej, zwłaszcza od czasu, kiedy połowicznie walcząca ze zmianami klimatu Europa zaczęła wypychać za swe granice produkcję, która jest "brudna" i uciążliwa dla środowiska.

Obecna sytuacja z galem i galmanem to kolejny dowód, że nie można opierać gospodarki wyłącznie na kryteriach ekonomicznych w ich najprostszym ujęciu.