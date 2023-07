Chiny otwierają swój rynek zakupów online

Chiński WeChat pozwoli połączyć zagraniczne karty Visa z swoim systemem płatności WeChat Pay.

Zarządzający chińską super-aplikacją Wechat ogłosili, że do jej systemu płatniczego WeChat Pay będzie można przypiąć zagraniczne karty płatnicze systemu Visa. Tym samym zagraniczni użytkownicy zyskają pełen dostęp do usług, obejmujących możliwości zakupu w wielu sklepach online, rezerwowania lotów, pociągów i hoteli czy zamawiania przejazdów lub dostaw jedzenia. Pozwoli to zagranicznym turystom na łatwiejsze funkcjonowania w zdominowanych przez płatności online Chinach. Powinno też przyczynić się do wzrostu popularności aplikacji poza granicami Chin. W zeszłym miesiącu na podobny ruch zdecydował się główny konkurent WeChata – Alipay.

Każdy, kto choć raz był w Chinach, bez wątpienia zauważył wszechobecną dostępność płatności bezgotówkowych. Praktyczny duopol posiadają dwa systemy – WeChat Pay będący częścią ekosystemu Wechat, oraz Alipay, należący do grupy Alibaba. Łącznie mają ok. 90 proc. rynku. Co więcej, oba programy to tak zwane „superaplikacje”, które w praktyce pozwalają na płatności online i offline, zamawianie usług czy transfery pieniężne. Posiadanie jednego z nich wystarczy do spokojnego funkcjonowania w Chinach – jednym z najbardziej bezgotówkowych społeczeństw na świecie. Według raportu PWC w 2021 r. 86 proc. płatności w Chinach stanowiły płatności mobilne. Jest to tym łatwiejsze, że od 2021 r. na polecenie Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chińskiej Republiki Ludowej kody QR służące do płatności mobilnych muszą być kompatybilne pomiędzy aplikacjami.

Połączenie usługi WeChat Pay i zagranicznych kart kredytowych i płatniczych wprowadzono testowo w 2018 r. w bardzo jednak ograniczonym zakresie. Dalsze działania przerwał natomiast COVID 19. Dopiero teraz obie platformy w pełni uruchamiają usługę.

Wedle oficjalnych komunikatów usługa ma ułatwić życie turystom i zagranicznym podróżnym odwiedzającym Chiny. Można się jednak spodziewać, że możliwość połączenia aplikacji z kontami w różnych krajach przyczyni się do ekspansji samych aplikacji poza granice Chin, szczególnie w krajach globalnego południa.