Chiny: Państwowe podmioty mają wycofać zagraniczną infrastrukturę IT (aktl.)

Urzędy państwowe w Chinach otrzymały od władz nakaz wycofania z użytku zagranicznych komputerów i oprogramowania i wymiany ich na krajowe alternatywy. Mają zastosować się do tego w ciągu maksymalnie trzech lat - informuje dziennik "Financial Times".

Londyńska gazeta ocenia, że decyzja Pekinu, obejmująca wszystkie organy i instytucje publiczne w ChRL, ma przede wszystkim wesprzeć rodzime firmy technologiczne. Skutki najbardziej odczują takie zachodnie koncerny z branży IT, jak Dell, Microsoft, czy HP - pisze "FT".

Analitycy firmy China Securities prognozują, że wymianie ulec musi od 20 do 30 mln urządzeń, a zakupy na szeroką skalę rozpoczną się w przyszłym roku. Zakłada się, że w 2020 r. dokonane zostanie ok. 30 proc. niezbędnych wymian, w 2021 r. będzie to 50 proc., a w 2021 r. - pozostałe 20 proc. Projekt został więc nazwany planem "3-5-2".

Nakaz został wydany przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin i pozostaje dokumentem poufnym. "Financial Times" powołując się na pragnące zachować anonimowość źródła podkreśla, że jego istnienie jest jednak potwierdzane w rozmowach z pracownikami firm sektora państwowego.

Akcja jest elementem szerszej kampanii, której celem jest zmniejszenie zależności Chin od zagranicznych urządzeń i większe wykorzystanie sprzętu lokalnego. Wprowadzone w 2017 r. prawo regulujące kwestie cyberbezpieczeństwa nakazuje urzędom państwowym i operatorom infrastruktury krytycznej korzystanie z "bezpiecznych i możliwych do kontrolowania" urządzeń.

Według dziennika nakaz władz ChRL jest odzwierciedleniem decyzji podejmowanych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, która już wcześniej ograniczyła możliwości wykorzystywania chińskich technologii w kraju. Stany Zjednoczone od dłuższego czasu próbują również przekonać swoich sojuszników do podobnego ograniczenia.

Firmy technologiczne z USA z rynku w Chinach czerpią rocznie około 150 mld dol. przychodów. Znacząca część tej sumy pochodzi jednak z transakcji zawieranych z klientami z sektora prywatnego - wskazują analitycy.

"FT" przypomniał, że chińskie agencje rządowe w chwili obecnej skłaniają się już do używania produkowanych lokalnie komputerów Lenovo. Analitycy wskazali jednak, że dużo trudniejsze będzie zastąpienie oprogramowania, gdyż większość firm produkujących oprogramowanie tworzy produkty dostosowane do współdziałania z systemami operacyjnymi pochodzącymi z amerykańskich firm - takimi jak Microsoft Windows czy Apple Mac OS.

Choć Microsoft wydał w 2017 roku wersję systemu Windows 10 przystosowaną do potrzeb chińskich agencji rządowych, lokalne firmy z branży cyberbezpieczeństwa twierdzą, że podmioty z sektora państwowego będą musiały zrezygnować z korzystania z niego na rzecz oprogramowania tworzonego wyłącznie przez chińskich producentów, bez udziału zagranicznych koncernów.

Całkowicie chińskie oprogramowanie, jak np. system operacyjny Kylin OS, cechuje jednak znacznie mniej rozwinięty ekosystem twórców kompatybilnych aplikacji - zwraca uwagę "FT".

Jak dodaje dziennik, zdefiniowanie pojęcia oprogramowania "tworzonego lokalnie" również może stanowić wyzwanie.

Gazeta wskazuje, że dobrym przykładem problemów ze zdefiniowaniem tego, jaka struktura własności producentów infrastruktury IT jest dopuszczalna w państwowych placówkach, są towary firmy Lenovo, która należy do Chin, jednakże procesory wykorzystywane w jej komputerach produkowane są przez Intela, a dyski twarde - przez Samsunga.

Obserwatorzy rynku obawiają się, że uniezależnienie się Chin może doprowadzić do odcięcia się państwa i zerwania globalnych łańcuchów dostaw między USA i ChRL.