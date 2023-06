Chiny pokazują, jak ocenzurować sztuczną inteligencję. To odpowiedź na ChatGPT

Chiny chcą zostać światowym liderem także w dziedzinie sztucznej inteligencji - przy zachowaniu pełnej kontroli. Chatboty już zostały objęte rygorystycznymi przepisami.

Wybuch zainteresowania generatywną sztuczną inteligencją zapoczątkowany przez ChatGPT postawił przed jej twórcami oraz prawodawcami szereg wyzwań.

Jak sprawić, by narzędzie dostarczało prawdziwe informacje, nie produkowało fake newsów, nie doradzało, jak popełniać przestępstwa, ani nie promowało skrajnych ideologii? Jednocześnie chcielibyśmy, aby ograniczenia nie wpłynęły negatywnie na rozwój sztucznej inteligencji.

W Chinach narzędzia opierające się na sztucznej inteligencji mają pełnić funkcje kontrolne. Władze podporządkowują AI regułom cenzury, ocierającym się nierzadko o absurd.

ChatGPT zasłynął już serią fake newsów oskarżających osoby publiczne o szereg przestępstw, od molestowania seksualnego po korupcję. Z kolei jego chińskie odpowiedniki - opracowany przez Baidu Ernie i Tongyi Alibaby - wywołały w tamtejszym internecie rozbawienie, podając przepisy, jak smacznie przyrządzić zbrojony beton. Porównywany w tym kontekście ChatGPT nie dał się złapać na takie podchwytliwe pytania i określił zbrojony beton jako nienadający się do spożycia.

Unia Europejska planuje zakazać działalności systemów sztucznej inteligencji, które zostaną uznane za nieakceptowalne, czyli usiłują manipulować ludźmi i prowadziłyby tym samym do tworzenia predykcyjnych systemów policyjnych. Natomiast Stany Zjednoczone myślą o stworzeniu mechanizmów umożliwiających pociąganie do odpowiedzialności firm rozwijających tego typu rozwiązania. Póki co twórca ChatGPT, OpenAI, deklaruje gotowość do ścisłej współpracy z rządami poszczególnych państw.

Sztuczna inteligencja będzie działać zgodnie z linią partii

W Chinach sprawa pod pewnym względem jest prostsza. Odpowiedzi udzielane przez generatywną sztuczną inteligencję mają być zgodne z aktualną linią Komunistycznej Partii Chin. O jej przestrzeganie dba niezwykle rozbudowany aparat cenzury, dla którego najważniejszymi wytycznymi jest "12 podstawowych zasad socjalizmu", zdefiniowanych na 18. zjeździe KPCh w 2012. Stały się one również bazą do opracowania przez Chińską Administrację Cyberprzestrzeni (CAC) wstępnych wytycznych dla twórców generatywnej sztucznej inteligencji.

Zgodnie z zasadami i w skrócie - modele językowe nie mogą zawierać żadnych treści, które podważają władzę państwową lub system socjalistyczny, podżegają do separatyzmu, szkodzą jedności narodowej, promują terroryzm, ekstremizm, nienawiść między narodowościami, dyskryminację rasową, przemoc, treści pornograficzne, fake newsy lub innych mogących zakłócić porządek gospodarczy i społeczny. W zachodnim świecie OpenAI musi działać w sposób, który jest zgodny z prawem i nie uraża indywidualnych użytkowników i grup, a ich chińskie odpowiedniki muszą ponadto operować z myślą o KPCh.

Trzeba pamiętać, że ChatGPT jest w Chinach niedostępny. Wynika to z działania poza systemem cenzury, a tym samym możliwości udzielania informacji na zakazane tematy takie jak: Tybet, Xinjiang, Hongkong, Tajwan, prawa człowieka, masakra na placu Tiananmen, korupcja i nadużycia chińskich władz, czy dowcipy polityczne o Xi Jinpingu - o porównaniach przewodniczącego ChRL do Kubusia Puchatka nie wspominając.

Chińczycy nie różnią się jednak od innych ludzi - jeśli coś jest niedostępne, rośnie pokusa, by tego spróbować. Niedostępność ChatGPT drogą doprowadziła do rozkwitu czarnego rynku. Prosta kwerenda przeprowadzona przez magazyn Wired znalazła w lutym br. na platformie e-commerce Taobao przeszło 600 sprzedawców oferujących oprogramowanie, które umożliwiają obchodzenie barier i korzystanie z narzędzia amerykańskiej firmy.

Lista pytań zakazanych. O Tajwanie, Hongkongu, wadach przywódcy nie rozmawiamy

Zwykli obywatele Chin mają jednak większy margines swobody, niż firmy pracujące nad generatywną sztuczną inteligencją. Sarah Zheng z agencji Bloomberga zadała chińskim modelom językowym niewygodne pytania.

Na pierwszy ogień poszedł Robot, nakładka na ChatGPT opracowana przez WeChat. Okazało się, że narzędzie nie przyjmuje jakichkolwiek pytań na tematy polityczne - nieważne czy chodzi o Tajwan, czy Xi Jinpinga. Anglojęzyczna wersja nakładki otwarcie przyznała się, że jej algorytm ma unikać tematów "politycznie wrażliwych".

Podobnie działa chatbot SuperAI, dzieło Fengda Cloud Computing Technology Co. Sztuczna inteligencja na samym wstępie dzieli się z użytkownikiem komunikatem: „Proszę pamiętać, że będę unikać odpowiedzi na pytania polityczne związane z chińskim Xinjiangiem, Tajwanem czy Hongkongiem.”

Narzędzie Lily firmy MetaSOTA nie reaguje na zapytania o prawa człowieka, a w przypadku pytań o Tajwan ostrzega użytkownika by "nie angażował się w żadną nielegalną działalność". Natomiast Xi Jinping określany jest jako "bardzo wyróżniający się przywódca", zaś pytania o jego wady są zbywane.

12 czerwca CAC dopuściła do użytku pierwszą generatywną sztuczną inteligencję - 360GPT-S2-V8 firmy Qihoo 360. Następnego dnia prezes przedsiębiorstwa Zhou Hongyi pochwalił się w mediach społecznościowych slajdami z prezentacji wyjaśniającej zastosowany w chatbocie mechanizm cenzury.

W pierwszym kroku narzędzie filtruje wpisane pytanie pod kątem obecności słów wrażliwych. Jeśli takie sformułowania zostaną wykryte, narzędzie się rozłącza, a w pozostałych przypadkach rozpoczynają się przygotowania odpowiedzi. Tutaj cała procedura się powtarza. Jeżeli odpowiedź zawiera słowa wrażliwe, 360GPT się rozłącza. Lista zakazanych wyrazów jest aktualizowana co 10 minut i przekazywana aparatowi cenzury.

Mechanizmy cenzury - tak jak sama AI - doskonalą się bez przerwy

Na tym jednak nie koniec. Qihoo 360 wprowadziła kategorię "ryzykownych słów", czyli terminów, które mogą stać się "wrażliwe". Odpowiedzi są codziennie przeglądane przez cenzorów. Prawdopodobnie ma to służyć dalszym udoskonaleniom, tak generatywnej sztucznej inteligencji, jak i mechanizmu cenzury. Nie wiadomo, czy odpowiedzi, które przestały spełniać wymogi, będą usuwane.

Wpisy Zhou zostały szybko usunięte, jednak przedstawione w nich rozwiązania są bardzo podobne do przyjętych przez Xiaohongshu, chiński odpowiednik Instagrama połączonego z Allegro.

W lipcu ubiegłego roku z firmy wyciekł poufny, przeszło stustronicowy dokument zawierający instrukcje dla jej wewnętrznych cenzorów. Wśród zakazanych tematów znalazły się 546 obraźliwych przezwisk Xi Jinpinga i „nagłe wydarzenia”, takie jak nielegalna działalność religijna, kradzieże samochodów, osunięcia ziemi, strajki pracownicze, samobójstwa wśród uczniów i studentów. Xiaohongshu wykorzystało cenzurę również dla własnej korzyści, ograniczając konkurencji możliwość promowania własnych produktów i usług.

Chiny chcą być liderem sztucznej inteligencji. Kontroli jednak nie oddają

Podejście Pekinu do generatywnej sztucznej inteligencji jest bliźniaczo podobne do wprowadzanych od 2021 r. regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Z jednej strony nowe przepisy są bardzo podobne do tych znanych ze świata zachodniego. Z drugiej strony umacniają one władzę KPCh.

Matt Sheehan z think tanku Carnegie Endowment for International Peace w rozmowie z magazynem Wired wskazał na charakterystyczną sprzeczność chińskiego podejścia - ChRL chce zostać światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i jednocześnie zachować kontrolę nad przepływem informacji. Tymczasem chińscy internauci kpią, że chatboty jeszcze w pełni się nie rozwinęły, a już zostały objęte bardzo dokładnymi przepisami.

