Chiny przedstawiły projekt przepisów antymonopolowych dla platform online

Chiński regulator rynku opublikował we wtorek projekt przepisów mających na celu ukrócenie monopolistycznych praktyk firm internetowych. Nowe regulacje maja zwiększyć kontrolę władz nad krajowym rynkiem handlu elektronicznego i sektorem usług płatności online.

Według chińskiej agencji państwowej ds. regulacji rynku (SAMR), autora projektu, nowe przepisy mają zapobiec zdominowaniu rynku przez duże firmy internetowe i ukrócić próby tłumienia przez nie konkurencji.

Regulacje dotkną przede wszystkim największe chińskie platformy, w tym JD.com i należące do Grupy Alibaba serwisy Taobao i Tmall, jak również platformy płatności internetowych, m.in. należącą do spółki Ant Group stronę Alipay czy WeChat Pay, którego właścicielem jest koncern Tencent.

Nowe przepisy miałyby m.in. zagwarantować klientom równe traktowanie i wyeliminować sytuacje, kiedy wybranym użytkownikom przedstawia się różne ceny w oparciu o ich historię wyszukiwania, poprzednie zakupy czy zdolności finansowe. SAMR zapowiada, że chce również zapobiec nieuczciwym praktykom handlowym stosowanym przez koncerny e-handlowe, w tym zmuszaniu producentów do oferowania towarów wyłącznie na ich platformach. O prowadzenie tego typu działań oskarżony został m.in. koncern Alibaba. Jeszcze w ubiegłym roku SAMR zorganizował spotkanie z udziałem ponad 20 platform e-handlowych i zobowiązał je do wyeliminowania z umów o współpracy z handlowcami zapisów o wyłączności.

Projekt nowych przepisów pojawił się krótko po tym, jak chińska komisja ds. stabilności finansowej i rozwoju, podlegająca gabinetowi wicepremiera Liu He, zaapelowała o wzmocnienie mechanizmów zapewniających uczciwą konkurencję i wezwała do skuteczniejszego egzekwowania prawa antymonopolowego. Regulacje zostały też opublikowane zaledwie kilka dni po tym, jak w zeszłym tygodniu władze zablokowały debiut giełdowy spółki Ant Group, tłumacząc to koniecznością skontrolowania pożyczek zaciągniętych przez firmę.

Proponowane przepisy zostaną teraz poddane konsultacjom publicznym, które potrwają do 30 listopada.