Chiny przegrywają w wyścigu, który może zdecydować o losach świata. Z własnej winy

ChatGPT pokazał możliwości sztucznej inteligencji i rozbudził wyobraźnię inżynierów, przedsiębiorców i polityków. Także w Chinach, ale tam w rozwoju AI przeszkadza polityka.

Firmy takie jak Tencent, Alibaba czy Huawei są wśród 10 najbardziej aktywnych przedsiębiorstw w obszarze sztucznej inteligencji na świecie pod względem badań naukowych w tym obszarze, a Chiny przodują w aktywności badawczej.

W przypadku sztucznej inteligencji mamy do czynienia z tzw. chińską specyfiką, czyli mieszanką wolnego rynku i socjalizmu. Partia weryfikuje bezpieczeństwo czatu, przede wszystkim pod kątem zagrożenia nieprzychylnymi KPCh treściami.

Baidu, ByteDance czy Tencent są pod mocną presją wewnętrzną (polityczny regulator) i zewnętrzną - musimy o amerykańskich sankcjach, które utrudniają rozwój technologii. To wpływa na tempo i skalę działań rynkowych chińskich firm w obszarze sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja w modelu generatywnym zawojowała przestrzeń medialną wraz z pojawieniem się ChatGPT od OpenAI pod koniec 2022 r. Świat obiegają rozmaite przykłady zastosowania narzędzia, które dzięki umiejętności przetwarzania języka naturalnego rozpoznaje kontekst zadawanych mu pytań i odpowiada na nie w przypominający człowieka sposób.

Od tego momentu światowi giganci technologiczny pracują nad swoimi odpowiednikami takich narzędzi, stając do rywalizacji o prym w nowej dziedzinie. Nad wlasnymi rozwiązaniami pracują także firmy z Chin. Co niecodzienne jednak, tym razem robią to nieco bardziej zachowawczo niż w znanych nam dotychczas przypadkach branży telefonicznej czy telekomunikacyjnej.

Plan Rozwoju AI Nowej Generacji, czyli strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Chinach

Dokonania zespołu twórców ChatGPT OpenAI pokazały możliwości sztucznej inteligencji, co rozbudza wyobraźnię inżynierów, przedsiębiorców i polityków na całym świecie.

Firmy technologiczne wprowadzają już na rynek rozwiązania wykorzystujące to narzędzie w procesach takich jak obsługa klienta, tworzenie treści czy kontrola finansowa. Obecnie na pierwsze miejsce wysuwają się tu przede wszystkim firmy ze Stanów Zjednoczonych, m.in. Microsoft i Google. Jak dotąd niewiele słyszymy o przełomowych rozwiązaniach z Państwa Środka, które od lat tak mocno buduje sobie pozycję globalnego czempiona sztucznej inteligencji.

Na początku tego roku magazyn Nikkei Asia przypomniał, że to właśnie Chiny są światowym liderem pod względem liczby publikacji naukowych na temat AI. Firmy takie jak Tencent, Alibaba czy Huawei są wśród 10 najbardziej aktywnych przedsiębiorstw na świecie pod względem badań naukowych w tym obszarze, a same Chiny opublikowały w 2021 r. 43 tys. badań związanych ze sztuczną inteligencją - prawie dwukrotnie więcej niż Stany Zjednoczone.

Chińskie badania należą także do najczęściej cytowanych. Chociaż większość cytowań pochodzi cały czas z innych chińskich opracowań, nie da się zanegować ich rosnącej wartości pod względem jakościowym.

Liczba badań i wiodąca rola Chin w tym obszarze nie jest przypadkiem. W następstwie 13. Narodowego Planu Pięcioletniego, który Komunistyczna Partia Chin (KPCh) przyjęła w 2016 r., rok później Pekin uchwalił Plan Rozwoju SI Nowej Generacji.

Zakładał on cele na 2020 r., 2025 r. i 2030 r., zgodnie z którymi Chiny mają najpierw dołączyć do grona innowacyjnych gospodarek, następnie stać się jednym z ich liderów, aby na koniec tej dekady stać się w końcu światowym centrum innowacji z obszaru sztucznej inteligencji.

Program ten obejmuje wielomiliardowe wsparcie ośrodków badawczych i firm technologicznych. Dlaczego więc, pomimo tak ambitnej strategii, popartej ogromnymi nakładami na rozwój i badania, nie słyszymy wciąż zbyt wiele o dokonaniach chińskich firm? Warto przyjrzeć się, w jakim miejscu znajdują się one obecnie.

Chińska odpowiedź na ChatGPT. Firmy z Państwa Środka stawiają wszystko na jedną kartę

Chińskie firmy przedstawiły już swoich odpowiedników ChatGPT. Najważniejszym z nich jest obecnie bot Ernie od Baidu, czyli dostawcy wiodącej wyszukiwarki internetowej w Państwie Środka.

Jak zauważa The Economist, producent narzędzia rozpoczął nad nim prace już w 2019 r., będąc tym samym jednym z pierwszych graczy w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji. Specjalizacja w tym segmencie miała być dla Baidu środkiem do odzyskania pozycji na chińskim rynku. Jeszcze 10 lat temu firma ta stała w centrum tamtejszego internetu, tworząc wraz z dwoma innymi gigantami, firmami Alibaba i Tencent, grupę liderów IT w Chinach.

Pomimo wciąż mocnej pozycji wśród wyszukiwarek - obsługuje ponad 90 proc. wyszukań w chińskim internecie - Baidu utraciła dużą część udziałów rynkowych na rzecz konkurentów, skuteczniej eksploatujących możliwości aplikacji e-commerce, social mediów i komunikatorów.

Obecnie kapitalizacja rynkowa Baidu odpowiada jedynie 1/8 Tencenta, w porównaniu z 1/5 jeszcze pięć lat temu. Ernie może być dla chińskiej firmy środkiem do powrotu do dawnej pozycji - pierwszy milion pobrań udało się uzyskać zaledwie w ciągu 19 godzin od publikacji.

Zdaniem Cissy Zhou z Nikkei Asia od momentu wybuchu boomu wokół ChatGPT Baidu postawiło wszystko na jedną kartę, przyspieszając mocno prace nad własnym odpowiednikiem. Dlatego też rozwiązanie ich autorstwa budzi w Chinach największe oczekiwania. Pod koniec tego roku na rynku pojawić się ma bardziej zaawansowana wersja czatu, czyli Ernie 4.

Pozostali gracze na chińskim rynku nie pozostają bezczynni, choć mają nieco odmienną strategię publikacji swoich rozwiązań. Znana z rozwiązań rozpoznawania twarzy SenseTime Group udostępniła swój czat tego samego dnia, obok trzech innych firm, które uzyskały na to rządową zgodę.

Z kolei ByteDance (producent TikToka) nie prowadził specjalnej komunikacji czy wydarzeń wokół wejścia na rynek własnego narzędzia, traktując je jako jeden z wielu nowych i zwyczajnych produktów w portfolio.

Tencent (producent WeChat) planuje udostępnienie swojej wersji czatu z generatywną sztuczną inteligencją najpóźniej w tym roku.

Wiadomo już, że chiński rynek będzie miał swoje odpowiedniki ChatGPT, choć tempo i sposób ich wejścia na rynek zdają się budzić wątpliwość, czy Chiny na pewno są na ścieżce do dominacji w obszarze AI, biorąc pod uwagę znacznie większą dynamikę i rozgłos ich amerykańskich konkurentów.

Chińska specyfika, czyli sztuczna inteligencja musi iść w zgodzie z linią Partii

Tak jak w przypadku wielu obszarów funkcjonowania Chińskiej Republiki Ludowej, tak i w przypadku sztucznej inteligencji mamy do czynienia z tzw. chińską specyfiką, czyli (w uproszczeniu) połączeniem elementów socjalizmu i reguł wolnorynkowych.

Z jednej strony za rozwój AI odpowiadają giganci technologiczni, budujący komercyjne rozwiązania, konkurujące ze sobą na lokalnym rynku. Z drugiej strony ich prace badawczo-rozwojowe w strategicznych obszarach są mocno wspierane przez rząd, który także głęboko reguluje lokalny rynek i zapewnia zgodność działań największych graczy z linią KPCh.

Widać to szczególnie dobrze na przykładzie narzędzi opierających się na generatywnej sztucznej inteligencji. Prawdopodobnie chińskie firmy byłyby zdolne do znacznie szybszego wejścia na rynek ze swoimi odpowiednikami ChatGPT, gdyby nie wymagania chińskich regulatorów.

Po pierwsze udostępnienie tego rodzaju produktów wymaga specjalnej licencji wydawanej przez chiński aparat państwowy. W ten sposób partia weryfikuje bezpieczeństwo danego czatu, przede wszystkim pod kątem zagrożenia nieprzychylnymi KPCh treściami.

Zdolność do wzburzenia użytkowników i wywołania jakichkolwiek poruszeń społecznych stanowi bardzo mocną obawę Pekinu. Dlatego też obecnie dostępne narzędzia trafiają najpierw - tytułem testu - do ograniczonej liczby użytkowników, a nie do ogółu zainteresowanych odbiorców, jak w przypadku amerykańskich produktów.

Z tego powodu producenci czatów muszą dowieść, że generowane przez nie treści są zgodne z polityką partii i nie naruszają 12 zasad socjalizmu, wypracowanych na 18. zjeździe KPCh w 2012 r. Stanowią one punkt wyjściowy wytycznych autorstwa Chińskiej Administracji Cyberprzestrzeni.

"Porozmawiajmy o czymś innym". Chińska AI może eksplorować nowe kierunki zastosowań

Żadne z generowanych treści nie mogą m.in. podważać autorytetu państwa, jedności narodowej, generować fake newsów ani zakłócać porządku gospodarczego i społecznego. Na drażliwe pytania Ernie opowiada więc: “Porozmawiajmy o czymś innym”.

Lokalne uwarunkowania i coraz bardziej bezkompromisowe podejście Pekinu wobec wielkich firm technologicznych sprawiają, że tamtejsi gracze muszą być znacznie ostrożniejsi podczas wchodzenia na rynek.

Jednocześnie sankcje Stanów Zjednoczonych, utrudniające dostęp do kluczowych w rozwoju SI zaawansowanych półprzewodników, stanowią dodatkową barierę rozwoju w tym obszarze. Baidu, ByteDance czy Tencent są więc pod mocną presją z wewnątrz i zewnątrz, co wpływa na ich tempo i skalę działań rynkowych.

Warto pamiętać, że nie oznacza to degradacji roli Chin w domenie sztucznej inteligencji. Duże modele językowe (LLM) stanowią jeden z rodzajów AI, zdolny do generowania treści i znajdujący zastosowanie w wielu obszarach życia.

Niemniej nie wyczerpuje on całego arsenału możliwości sztucznej inteligencji i jak zauważa Micah Musser z The Diplomat, Chiny będą koncentrowały swoje wysiłki przede wszystkim w innych obszarach, takich jak chociażby computer vision, czyli pozyskiwaniu informacji z obrazów czy w zastosowaniach przemysłowych i militarnych. Chińskie firmy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i warto wciąż bacznie obserwować ich osiągnięcia w szerokim spektrum rozwiązań sztucznej inteligencji.

