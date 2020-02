Chiny rozluźniają kwarantannę i zapewniają transport pracownikom

Chiński rząd rozluźnia kwarantannę w niektórych regionach oraz zapewnia transport - od samolotów, przez pociągi, po busy - by umożliwić pracownikom powrót do zakładów. Prezydent Xi Jinping wskazał, że czas "wrócić do normalnego życia" - pisze we wtorek dziennik "Financial Times".

Druga światowa gospodarka rozpoczyna powrót do normalnej produkcji po okresie zamknięć spowodowanych epidemią Covid-19.

W weekend Prezydent Chin Xi Jinping wskazał władzom lokalnym kraju, że kraj musi wrócić do pracy. Regiony niskiego ryzyka powinny zdaniem głowy państwa wrócić do "pełnej produkcji i normalnego życia" - podała rządowa agencja prasowa Xinhua. Prezydent dodał, że w połowie chińskich regionów nie stwierdzono przypadków Covid-19.

W poniedziałek rady dwóch miast opłaciły wynajęcie samolotu, by 170 pracowników mogło powrócić z centralnie położonego Hanzhong do będącego węzłem handlowym miasta Yiwu w prowincji Zhejiang. Władze Taizhou - innej miejscowości w Zhejiang - obiecały zaś firmom zwrot wszelkich kosztów poniesionych na powroty pracowników pociągami i autokarami.

Pekin i Szanghaj zorganizowały zaś specjalne floty autokarów, które transportują mieszkańców z terenów wiejskich.

Władze prowincji Henan, gdzie znajduje się kluczowa fabryka Foxconna - czołowego dostawcy Apple - rozluźniły dotychczasową kwarantannę dla pracowników i nakazały lokalnym organom "pomoc w powrocie do pracy kadrom zakładu Foxconn w Zhengzhou".

W zeszłym tygodniu firma musiała wstrzymać powrót pracowników z powodu środków bezpieczeństwa wdrożonych na poziomie prowincji, jednak nowy system pozwala zdrowym pracownikom z regionów niższego ryzyka na powrót do pracy.

Rejon Xinan (także położony w prowincji Henan) był jednym z wielu podmiotów organizujących transport dla kadr Foxconna bezpośrednio pod wrota fabryki w Zhengzhou. Jeszcze w niedzielę z Yanjin do zakładu przyjechało sześć autokarów z 131 zdrowymi pracownikami. Z miasta Xingyang wysłano 23 busy z 740 osobami, a z Puyang w eskorcie policji przejazd do fabryki wykonało 36 autokarów z 803 pracownikami.

Foxconn postanowił podwyższyć premię dla powracających pracowników do równowartości ok. 750 USD. Nie są to największe premie tego typu, bo konkurencyjny dostawca Apple Pegatron oferuje za powrót do kampusu firmy w Szanghaju ok. 1,4 tys. USD.

ChRL chce jak najszybciej wrócić do poziomu produkcji sprzed kryzysu. W poniedziałek światowe giełdy notowały straty w związku z obawami co do koronawirusa. Wiele firm wskazało zaś, że epidemia Covid-19 wpłynie na ich wyniki finansowe.

Według rządowych danych emigranci stanowią ponad jedną trzecią całkowitej siły roboczej w Chinach - przeszło 291 mln z 775 mln osób. Ostre zasady kwarantanny sprawiły jednak, że znaczna część pracowników nie mogła powrócić do zakładów po Święcie Wiosny.

W poniedziałek chińskie władze potwierdziły, że większość dużych koncernów w siedmiu kluczowych prowincjach kraju na wschodzie wznowiła już produkcję. Duże problemy z funkcjonowaniem nadal mają jednak małe i średnie przedsiębiorstwo - tylko ok. 30 proc. z nich wznowiło działalność biznesową.