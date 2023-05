Chiny szykowały się od lat do chipowej wojny z Amerykanami

Wojna chipowa pomiędzy Chinami i światem zachodnim zaostrza się. Dokumenty pokazują, że chiński zakaz zakupów chipów największego ich amerykańskiego producenta Micron Technology był przygotowywany już od minimum dwóch lat.

Wyrzucenie Micronu może być początkiem.

Chińczycy starają się zmniejszyć udział w rynku zagranicznych producentów.

Zwłaszcza Amerykanie mogą mieć problemy.

Przypomnijmy, że chiński regulator ds. cyberbezpieczeństwa poinformował na początku tygodnia, że produkty amerykańskiego giganta Micron Technology nie przeszły procedur bezpieczeństwa. W praktyce urzędnicy z Pekinu wysłali jasny przekaz - chipy Micronu nie mogą być wykorzystywane w Chinach.

Chiny działają długofalowo, a do tego kroku przygotowywały się od lat

Czy decyzja Pekinu zaskoczyła amerykańska firmę? Nie wiadomo. Wydaje się jednak, że Micron zdawał sobie sprawę z tego, co szykuje mu Pekin. Symptomy tego były już widoczne wcześniej.

Jak wynika z dokumentów, do których dotarła agencja Reuters, zanim Chiny uznały produkty amerykańskiej firmy Micron Technology za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, urzędnicy już ograniczali zakupy chipów od tej firmy, zamiast tego wybierając krajowe lub południowokoreańskie alternatywy.

Przegląd ponad stu przetargów publicznych wykazał, że o ile wcześniej chińscy urzędnicy rządowi rutynowo składali zamówienia na chipy Micronu (uznawane jako dobrej jakości i w przystępnych cenach) do wykorzystania w projektach takich, jak sieci nadzoru i systemy podatkowe, o tyle liczba takich zamówień drastycznie spadła od 2020 roku.

Zamiast tego chińscy odbiorcy zdecydowali się na zakupy chipów pamięci od ​​firm krajowych, w tym Huawei Technologies, producenta serwerów Inspur, a także gigantów nadzoru Uniview i Hikvision.

Co to oznacza? Pekin wcale nie jest za deeskalacja napięć handlowych w dziedzinie tzw. wysokich technologii. Co więcej, aktywnie przygotowuje się do zaostrzenia sytuacji.

Kolejni producenci muszą się liczyć z zamknięciem chińskiego rynku

Zdaniem ekspertów Pekin budował także zapasy na wypadek zmniejszenia podaży chipów ze strony zachodnich producentów.

Chiny coraz częściej w dziedzinie chipów decydują się na wykluczenie z przetargów - pod płaszczykiem bezpieczeństwa państwowego - zagranicznych dostawców. Nawet jeśli zagraniczne chipy są kupowane, to tylko w przypadku, gdy jest to konieczne, bo miejscowe produkty nie spełniają wymogów. Jednak Pekin chińskich odbiorców "zachęca", by jak najczęściej korzystali z rodzimych wytworów.

To nie koniec ciosów pomiędzy Chinami i zachodnimi producentami chipów. Wielu specjalistów uważa, że kolejne firmy będą musiały porzucić plany funkcjonowania na chińskim rynku.

Obecnie wiele firm sprawdza, jakie postępowania sądowe się przeciwko nim toczyły w Chinach. Z jakich powodów? W 2018 roku Micron został uwikłany w spór patentowy z chińskim producentem chipów Fujian Jinhua, wspieranym przez państwo. Amerykanie zostali oskarżeni o spiskowanie w celu kradzieży tajemnic handlowych.

Postępowanie zakończyło się niczym, ale - zdaniem specjalistów - stało się pretekstem do wykluczenia Micronu z chińskiego rynku.