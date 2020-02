Chiny usuwają z App Store grę o pandemii

Chińskie władze postanowiły usunąć z App Store grę o pandemii "Plague Inc", argumentując że zawiera ona treści sprzeczne z prawem. Eksperci uważają, że gra została usunięta z sieci, gdyż za bardzo kojarzyła się z epidemią koronawirusa - informuje agencja Reutera.

Wyprodukowana przez brytyjskie studio deweloperskie Ndemic Creations mobilna gra stała się bestsellerem w Chinach, zwłaszcza w obliczu szybko rozprzestrzeniającej się w kraju epidemii koronawirusa.

W "Plague Inc" użytkownicy mają stworzyć patogen np. bakterię, wirusa czy broń biologiczną, który zainfekuje pacjenta zero. Zadaniem gracza jest rozprzestrzenianie i mutowanie patogenu, by ludzkość wymarła, zanim zostanie opracowana szczepionka. W produkcji odzwierciedlane są poszczególne kraje i regiony, w różnym czasie podejmujące kolejne środki zaradcze.

Eksperci sugerowali, że gra o pandemii może mieć dla użytkowników znaczenie terapeutyczne i pomagać im radzić sobie z lękiem przed chorobą Covid-19.

Do niedawna gra dostępna była w chińskim App Store. Teraz jednak władze ChRL postanowiły ją stamtąd usunąć, argumentując że zawiera treści niezgodne z chińskim prawem.

W Chinach obowiązują surowe reguły, dotyczące treści gier, muzyki czy filmów; cenzurowane są wszystkie materiały, które zdaniem władz naruszają wartości socjalistyczne, zaś producenci gier muszą zdobyć specjalną licencję, jeśli chcą je publikować na chińskim rynku.

Jak pisze Reuters, w ostatnich tygodniach i wobec pojawiającej się krytyki tego, jak władze radzą sobie z epidemią wirusa, cenzura publikowanych treści została jeszcze bardziej zaostrzona. Usuwane są m.in. krytyczne wpisy i artykuły w mediach społecznościowych, zamknięte zostały też podcasty i grupy takie jak WeChat.

Eksperci uważają, że gra o pandemii została usunięta z sieci dlatego, że za bardzo kojarzy się z epidemią koronawirusa.

"Po prostu za bardzo zaczęła dotykać drażliwego tematu, jakim jest rozprzestrzenianie się Covid-19" - powiedział dziennikarzom Reutera Daniel Ahmad, analityk z gamingowej firmy badawczej Niko Partners. Dodał również, że zablokowanie gry może też mieć związek z dodaną do niej niedawno nową funkcjonalnością, umożliwiającą graczom tworzenie fake newsów o pandemii.

Tymczasem producent "Plague Inc" nie ukrywa zaskoczenia decyzją o usunięciu gry. "Ta sytuacja jest całkowicie poza naszą kontrolą" - napisała w oświadczeniu firma Ndemic Creations. I dodała, że zamierza się skontaktować z chińskim Biurem Centralnej Komisji Spraw Cyberprzestrzeni (ang. Cyberspace Administration of China), żeby znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji.

Dotąd chińskie władze nie skomentowały sprawy.