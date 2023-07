Chiny wyślą człowieka na Księżyc jeszcze w tej dekadzie

Chiński program kosmiczny prężnie się rozwija, czego przykładem może być własna stacja kosmiczna oraz dość regularne loty załogowe. Jednak ambicje Państwa Środka na tym się nie kończą.

Kolejnym celem Chin ma być trwała obecność na Księżycu. Pierwszym krokiem w jego realizacji natomiast, będzie wysłanie tam swoich astronautów.

Chińscy astronauci na Księżycu jeszcze w tej dekadzie

12 lipca br. podczas Comercial Space Forum w Wuhan, Zhang Hailan z Chińskiej Agencji Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA) przedstawił pierwsze szczegółowe plany lądowania chińskiej załogi na Księżycu. Jego zdaniem dojdzie do tego jeszcze w tej dekadzie.

Wysłanie człowieka na księżyc ma stanowić pierwszy krok na drodze do trwałej obecności na naturalnym satelicie Ziemi, czego wyrazem ma być budowa stacji badawczej. Aby tego dokonać, chińskich naukowców czekają jeszcze lata badań, które dadzą odpowiedź odnośnie dokładnej lokalizacji bazy, materiałów i konstrukcji, które zapewnią jej trwałość. Astronauci, którzy dotrą na Księżyc będą mieli za zadanie pobrać próbki i dokonać naukowej „eksploracji” terenu. Na ten moment nie podano ile osób będzie liczyła załoga.

Chiny mają swój własny plan dotarcia na Księżyc

Wśród zaprezentowanych koncepcji, uwagę niewątpliwie przyciąga sam plan dotarcia na Księżyc. Sukces ten ma zapewnić start dwóch rakiet. Jedna wyniesie moduł załogowy, druga lądownik. Po dotarciu na orbitę księżyca nastąpi etap dokowania, po którym astronauci przesiądą się do lądownika. Analogicznie będzie wyglądać droga powrotna.

Co istotne, podobnie wyglądający plan przedstawił już w tym roku Wu Yansheng prezes państwowej Chińskiej Korporacji Naukowo-Technologicznej Lotnictwa i Kosmonautyki (CASC), podmiotu odpowiedzialnego m. in. za budowę rakiet nośnych. Również w tym wariancie miałoby dojść do wyniesienia w przestrzeń kosmiczną dwóch modułów.

W obu przypadkach Chiny potrzebują rakiet nośnych nowej generacji, których osiągi podołają tak ambitnemu zadaniu. Obecnie trwają prace nad rakietą Długi Marsz 10 (CZ 10). W maju br. CMSA zapowiedziała, że pierwsze loty mają odbyć się w 2027 r.

China Commercial Space Forum, na którym zaprezentowano ambitne plany, to cykliczne wydarzenia odbywające się od 2015 r. w Wuhan, w prowincji Hubei. Stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy chińskimi państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami z branży kosmicznej oraz stanowi okazję do podejmowania współpracy między tymi podmiotami. Wśród uczestników ostatniej edycji znaleźli się producenci sprzętu China Space Sanjiang Group, CASICloud-Tech, czy też firma eksportująca chińskie.