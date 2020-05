Chiny wystrzeliły potężną rakietę z nowym statkiem kosmicznym

Chiny po raz pierwszy wystrzeliły we wtorek swoją nową, potężną rakietę Długi Marsz-5B, która wyniosła na orbitę prototyp nowego statku kosmicznego – podały państwowe chińskie media. Jest to element przygotowań do budowy chińskiej stacji kosmicznej.

Rakieta wystartowała z kosmodromu Wenchang na chińskiej wyspie-prowincji Hajnan o god. 18 czasu miejscowego (godz. 12 w Polsce) - poinformowała oficjalna agencja prasowa Xinhua, powołując się na państwową agencję kosmiczną.

Nieco ponad osiem minut później prototyp statku kosmicznego bez załogi odłączył się od rakiety i zgodnie z planem wszedł na orbitę - podała Xinhua.

Według niej rakieta Długi Marsz-5B waży 849 ton i mierzy 53,7 metra, co odpowiada wysokości 18-piętrowego budynku. Będzie używana głównie do wynoszenia modułów chińskiej stacji kosmicznej, której budowa jest kolejnym etapem chińskiego programu załogowej eksploracji kosmosu.

Zgodnie z planem złożona z wielu modułów załogowa chińska stacja kosmiczna ma być gotowa około 2022 roku. W dalszej perspektywie Chiny zamierzają wysłać kosmonautów na Księżyc i zbudować tam bazę.

Jeszcze w tym roku ma według zapowiedzi wyruszyć pierwsza chińska bezzałogowa ekspedycja na Marsa, Tianwen-1. W ramach jednej misji planowane jest wejście na orbitę, lądowanie i wypuszczenie łazika na powierzchnię Czerwonej Planety.

W 2003 roku Chiny stały się trzecim państwem, po USA i b. ZSRR, które wysłało w przestrzeń kosmiczną człowieka na pokładzie rakiety rodzimej produkcji. Od tamtej pory ChRL stara się dogonić w wyścigu kosmicznym USA i Rosję, aby stać się ważnym mocarstwem w tej dziedzinie do 2030 roku.