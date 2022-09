Chiny przetestowały nowy silnik do rakiet wysyłających astronautów na Księżyc. Ma ponad dwa razy większy ciąg niż jego amerykański konkurent RL10 i wyznacza „przełom” w rozwoju technologii ciężkich rakiet nośnych. Tym samym Chiny wysuwają się na czoło wyścigu o podbój kosmosu.

Chińska Korporacja Nauki i Technologii Lotniczej i Kosmicznej (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) ogłosiła, że test naziemny nowego silnika zakończył się „pełnym sukcesem”. Silnik ten będzie wykorzystywany do wystrzeliwania rakiet Długi Marsz 9 i wysyłania astronautów w przyszłych misjach na księżyc.

Może on wygenerować 25 ton ciągu, czyli ponad dwa razy więcej niż jego amerykański odpowiednik, RL10.

Chińczycy udoskonalili najbardziej efektywny system napędowy rakiet

Nowy silnik stosuje technologię zamkniętego cyklu ekspandera uznaną za najbardziej efektywny system napędowy rakiet, której pionierem są Amerykanie. Wykorzystuje on ciepło odpadowe do przekształcenia niewielkiej ilości ciekłego paliwa wodorowego w gaz o wysokim ciśnieniu, który zasila turbiny zwiększające ciśnienie tlenu i wodoru w pompach paliwowych, a następnie dostaje się do górnej części komory spalania, gdzie jest wykorzystany jako paliwo. System ten jest bardziej efektywny niż proces spalania stosowany w konwencjonalnych silnikach rakietowych.

Technologia ta stwarza jednak pewne ryzyko, ponieważ ciśnienie odparowanego wodoru może urosnąć do poziomu trudnego do kontrolowania. Dlatego, jak podaje Journal of Rocket Propulsion, Chińczycy skonstruowali nowy wymiennik ciepła zbudowany z żeberkowych elementów, które skutecznie absorbują ciepło z powierzchni komory spalania i przekazują je do ciekłego wodoru. Przy produkcji elementów silnika wykorzystana została technologia druku 3D, a także nowe stopy tytanu przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach.

Amerykanie nie odpuszczają, Chińczycy planują budowę stacji księżycowej

Z kolei NASA, w ramach programu lotów kosmicznych Artemis, zbudowała swoją najpotężniejszą rakietę Space Launch System. Jednak jej wystrzelenie planowane na 3 września br. musiało zostać po raz kolejny przeniesione z powodu problemów technicznych.

Chiny od lat z sukcesem realizują coraz ambitniejsze projekty jak wysłanie łazika na ciemną stronę księżyca czy budowa stałej orbitalnej stacji kosmicznej. W efekcie w rozmowie z dziennikiem Bild szef NASA Bill Nelson wyraża obawy co do potencjalnych skutków budowy stałej stacji księżycowej przez Chińczyków jak odmowa dostępu innym krajom do ziemskiego satelity, a także militarne wykorzystanie stacji.

