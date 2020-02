Chiny wzmacniają cenzurę; chcą lepiej kontrolować informacje o koronawirusie

Chiny wzmacniają cenzurę i ograniczają dostęp do usług sieci VPN pozwalających korzystać z zasobów globalnego internetu, aby skuteczniej kontrolować rozprzestrzenianie się informacji na temat koronawirusa - donosi dziennik "Financial Times".

W ostatnich tygodniach najpopularniejsze usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w Chinach znalazły się znów na celowniku rządu w Pekinie, który korzystając z tzw. "Wielkiego Firewalla" często ogranicza możliwość ich użytkowania. Najczęściej decyzje tego rodzaju podejmowane są przez chińską administrację w związku z istotnymi politycznie wydarzeniami takimi jak rocznica masakry na placu Tiananmen (4 czerwca). Wdrożenie ograniczeń w dostępie do VPN-ów polega na zablokowaniu możliwości łączenia się z zagranicznymi serwerami tych usług, przez które kierowany jest ruch internetowy z Chin celem obejścia krajowej cenzury.

Szybkie rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa doprowadziło w Chinach do kolejnej fali apeli o wolność słowa, którą wywołały początkowe starania władz zmierzające do tuszowania kryzysu. Oburzyło to wielu obywateli - w lokalnych mediach społecznościowych użytkownicy wychwalali postać doktora Li Welianga - został on ukarany przez policję za ostrzeganie kolegów przed nową, tajemniczą chorobą, w wyniku której ostatecznie zmarł. Weliang jest traktowany jak męczennik - zwraca uwagę "FT".

W obliczu takiej sytuacji Pekin znacząco wzmógł wysiłki na rzecz propagowania w mediach oficjalnej linii partii komunistycznej. W niedzielę organ odpowiedzialny za kontrolę nad mediami podkreślił, że "największym zadaniem politycznym" w obecnej chwili jest czuwanie nad tym, w jaki sposób w mediach przedstawiany jest problem koronawirusa i dbałość o to, by przekaz wypełniał cele stawiane przez partię.

Wydział propagandy partii komunistycznej wcześniej w tym miesiącu wysłał 300 dziennikarzy do prowincji Hubei, w której wybuchła epidemia koronawirusa. Dziennikarze mediów zagranicznych zostali natomiast odcięci od możliwości zbliżania się do granic tej prowincji, co lokalne władze uzasadniają wymogami kwarantanny - pisze londyńska gazeta.

Jak zwraca uwagę "FT", pomimo rządowych wysiłków, Chińczycy stają się coraz bardziej nieufni wobec wysiłków propagandowych władz i poszukują alternatywnych źródeł informacji na temat wirusa. Dzienny ruch na stronie FreeBrowser.org organizacji GreatFire monitorującej cenzurę po rozpoczęciu blokady miasta Wuhan, w którym doszło do wybuchu epidemii, niemal podwoił się. Witryna pozwala czytać niecenzurowane treści z zagranicy.

Według najnowszych danych państwowej komisji zdrowia do wtorku w Chinach kontynentalnych potwierdzono już ponad 72 tys. zakażeń koronawirusem. 1 868 z tych osób zmarło, a ponad 12,5 tys. wyzdrowiało i opuściło już szpitale. Dodatkowo po jednym zgonie odnotowano w Hongkongu i na Tajwanie, a także we Francji, na Filipinach i w Japonii.