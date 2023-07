Chiny zadają kolejny cios Zachodowi. Biznes jednak nadal robi swoje

Temperatura chińsko-amerykańskiego sporu pozostaje wysoka, czego przykładem jest rywalizacja technologiczna. Mimo usilnych prób ograniczenia rozwoju przeciwnika wciąż zwycięża chęć zysku. Amerykański biznes nie zamierza rezygnować z tak dużego rynku, jakim są Chiny.

Chińskie władze ograniczają eksport strategicznych dla nowych technologii rzadkich pierwiastków, takich jak gal czy german.

Działania Pekinu mogą być odbierane jako odwet za politykę USA i ich sojuszników wobec Chin. Jednak Waszyngton nie zamierza zmieniać wcześniej obranego kursu.

Podczas gdy rywalizacja na kolejne restrykcje handlowe kształtuje stosunki polityczne, w relacjach gospodarczych mamy przykłady rosnącej współpracy. Amerykański biznes mimo wszystko stawia na interesy w Państwie Środka.

38 kluczowych pierwiastków i substancji na liście kontrolowanych towarów

3 lipca br. chińskie ministerstwo handlu wydało rozporządzenie, zgodnie z którym na firmy z branży chemicznej zostaną nałożone ograniczenia eksportowe obejmujące 38 substancji i surowców, w tym pierwiastki takie jak gal i german. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia br.

W celu kontynuacji wywozu przedsiębiorstwa będą musiały zdobyć specjalną rządową licencję. Firmy o to się ubiegające zostały zobligowane do przedstawienia informacji na temat importerów oraz odbiorców końcowych, a także do wyjaśnienia, do wytworzenia jakich produktów wspomniane metale i chemikalia będą użyte.

Jest to o tyle istotne, że gal i german są wykorzystywane w szeregu urządzeń, głównie w elektronice. Gal przykładowo możemy znaleźć w procesorach, diodach, żarówkach LED, częściach telefonów komórkowych czy satelitach kosmicznych. German natomiast wykorzystywany jest w produkcji urządzeń optycznych, światłowodów czy paneli słonecznych.

To szerokie zastosowanie w branży nowych technologii powoduje, że pierwiastki te, rzadko występujące w przyrodzie, są kluczowe dla wysokorozwiniętych gospodarek. Jednocześnie, co istotne dla całej sprawy, Chiny są ich największym producentem.

Według danych firmy badawczej Antaike odpowiadają one za 60 proc. całej produkcji germanu i aż 90 proc. galu. Fakt ten został zauważony przez Komisję Europejską, która w jednym ze swoich raportów zalicza gal i german do surowców krytycznych, czyli takich, które są kluczowe dla współczesnej gospodarki, lecz ich pozyskanie obarczone jest ryzykiem.

Czy ograniczenia eksportowe rzadkich pierwiastków to odwet?

Ograniczenia eksportu galu i germanu są elementem odwetu Chin za politykę USA i ich sojuszników. Stany Zjednoczone ustanowiły 7 października 2022 r. pakiet nowych ograniczeń eksportowych w zakresie półprzewodników do ChRL. Obejmują trzy kluczowe z punktu widzenia Pekinu obszary: eksport zaawansowanych półprzewodników, sprzedaż oprogramowania do ich projektowania oraz handel sprzętem i komponentami do produkcji tej technologii.

W ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone skłoniły także rząd Holandii do wprowadzenia ograniczeń eksportowych. Dotyczą one przede wszystkim tamtejszego producenta maszyn litograficznych ASML. Nowe regulacje nakładają limity na sprzedaż przez ASML jego najbardziej zaawansowanych produktów firmom z Państwa Środka. Podobne kroki podjęła Japonia, a rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 23 lipca br. Utrudnienie możliwości produkcji najnowszych półprzewodników oznacza spowolnienie rozwoju technologicznego Chin.

W tym sensie wprowadzony przez chiński rząd system licencji ma zaboleć USA, jak również ich sojuszników - Koreę Płd. i Japonię, które posiadają wysokie technologie do produkcji półprzewodników, a jednocześnie importują potrzebne do tego pierwiastki.

Dodatkowo chińskie regulacje sprawią problemy amerykańskim firmom zbrojeniowym: Raytheon i Lockheed Martin, które ze względu na charakter swojej działalności raczej nie powinny liczyć na otrzymanie licencji przez swojego kontrahenta.

Istotny również wydaje się czas, w jakim doszło do ogłoszenia nowych regulacji. Było to tuż przed wizytą sekretarz skarbu Janet Yellen w Państwie Środka. Zdaniem Paula Triolo z firmy consultingowej Albright Stonebridge Group, taki termin miał przekonać USA i sojuszników do tego, że granie kartą ograniczeń eksportowych nie jest dla nich najlepszych rozwiązaniem. W zamian za to państwa te powinny - zdaniem Pekinu - usiąść z Chinami do rozmów.

Waszyngton nie zamierza zmieniać wcześniej obranego kursu

Jednak zdaniem ekspertów kroki podjęte przez chiński rząd nie będą miały dużego wpływu na sytuację producentów półprzewodników. USA i Japonia już od pewnego czasu szukały alternatywy, rozważając produkcję w innych państwach lub na swoim terytorium.

Kolejne doniesienia medialne wskazują, że Waszyngton nie zamierza zmieniać wcześniej obranego kursu i prowadzić istotnych negocjacji z Pekinem w tej sprawie. Według serwisu Asia Times, administracja prezydenta Bidena pracuje nad rozwiązaniem prawnym uniemożliwiającym amerykańskim funduszom inwestycyjnym lokowanie pieniędzy swoich klientów w chińskie firmy wysokich technologii. Podobny projekt, tylko dotyczący funduszy emerytalnych, złożyli republikańscy senatorowie. Główną ideą jest to, aby fundusz dla pracowników administracji i wojska nie inwestował pieniędzy w chińskie podmioty.

Amerykański biznes mimo wszystko stawia na interesy w Państwie Środka

Podczas gdy rywalizacja na kolejne restrykcje handlowe kształtuje stosunki polityczne, w relacjach gospodarczych mamy przykłady rosnącej współpracy. Wall Street i Dolina Krzemowa obstają przy swoim i nie zamierzają tak szybko porzucać chińskiego rynku.

Przykładem może być inwestycja Micron Technology. Ten amerykański producent mikroprocesorów ogłosił w czerwcu inwestycję o wartości 600 mln dolarów w rozbudowę swojej fabryki w Xi’anie. Wszystko to pomimo nałożonego przez chiński rząd zakazu używania produktów tej firmy w projektach związanych z infrastrukturą krytyczną. Decyzję Microna częściowo tłumaczy fakt, że 10 proc. jego przychodów pochodzi właśnie z Państwa Środka.

Inny przykład stanowi Apple. Choć kilka procent produkcji smartfonów tej firmy zostało przeniesionych do innych państw, to nie zapomina ona o użytkownikach swoich produktów w Państwie Środka. 11 lipca br. Apple uruchomił swój sklep Apple Store na WeChacie chińskiej firmy Tencent. WeChat to aplikacja posiadająca wiele funkcji: od komunikatora, przez e-commerce, po usługi płatnicze. W ten sposób użytkownicy tej tzw. „superaplikacji” będą mogli kupić jeszcze łatwiej produkty amerykańskiego giganta technologicznego, korzystając z kolejnego okienka na swoim koncie.

iPhone jest jednym z najchętniej kupowanych smartfonów w Państwie Środka. Według danych firmy badawczej Counterpoint trzy wersje iPhone’a 13 znalazły się na 3 pierwszych miejscach pod względem ilości sprzedanych urządzeń, a wszystkie smartfony Apple - urządzenia z najwyższej półki cenowej - stanowiły 10 proc. chińskiego rynku smartfonów.

W tym kontekście trudno spodziewać się, żeby na przestrzeni najbliższych kilku lat amerykańskie firmy zrezygnowały z tak dużego rynku, jakim są Chiny. Jednak ze względu na intensywną rywalizację Chin i USA ich działalność w Państwie Środka pozostanie obarczona dużą dozą niepewności.

