Chiny zaostrzają przepisy o ochronie nieletnich w internecie

Chiny przegłosowały nowe przepisy wzmacniające ochronę w sieci osób poniżej 18 r.ż. Zobowiązują one firmy internetowe m.in. do nakładania na osoby małoletnie limitów czasowych na korzystanie z ich usług - poinformowała chińska agencja prasowa Xinhua.

Jak donosi Xinhua, Chiny postanowiły zrewidować dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony osób niepełnoletnich w sieci i przegłosowały nowe, surowsze regulacje, które wejdą w życie 1 czerwca tego roku.

Według nowych przepisów firmy internetowe "nie powinny oferować małoletnim produktów i usług, które mogą wywoływać uzależnienie". W praktyce oznacza to, że serwisy online - w tym platformy gamingowe, streamingowe, audio, wideo oraz media społecznościowe - będą musiały wprowadzić m.in. limity czasowe na korzystanie z ich usług dla niepełnoletnich użytkowników oraz ograniczyć ich dostęp do niektórych usług.

Firmy internetowe zobowiązane zostaną również do podejmowania działań zapobiegających cybernękaniu. Także rodzice lub opiekunowie dziecka, które padło ofiarą ataków w sieci, będą teraz mieli prawo poinformować o tym zdarzeniu dostawcę usług internetowych oraz zarządać od niego zablokowania, usunięcia lub deaktywacji kont odpowiedzialnych za ten proceder. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami przedszkola oraz szkoły będą musiały zgłaszać służbom bezpieczeństwa oraz krajowym organom ds. edukacji wszelkie próby molestowania seksualnego lub dręczenia ich podopiecznych w sieci.

Nie po raz pierwszy Chiny próbują ograniczyć aktywność małoletnich użytkowników w sieci. Już w ubiegłym roku Państwowy Urząd ds. Prasy i Publikacji, podlegający pod Wydział Propagandy Komunistycznej Partii Chin i zajmujący się m.in. regulacjami odnośnie gier online, wydał wytyczne określające, ile czasu i ile pieniędzy nieletni mogą poświęcić na gry. Zgodnie z nimi osoby poniżej 18 roku życia w ciągu tygodnia mogły spędzić na graniu do 90 min. dziennie, a w weekendy i dni wolne po trzy godziny. Z kolei we wrześniu chińskie władze wprowadziły nowy rządowy system uwierzytelniania zobowiązujący graczy online do logowania się na platformy gier wideo pod własnym nazwiskiem. Ma to pomóc w ograniczeniu dostępu do gier osobom nieletnim.