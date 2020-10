Chiny zrobią audyt przeglądarek mobilnych w walce z "chaosem informacyjnym"

Chińskie organy ds. cyberbezpieczeństwa zapowiedziały, że przeprowadzą audyt przeglądarek mobilnych dostępnych na rynku. Jego celem ma być "uporządkowanie chaosu informacyjnego" i rozwiązanie problemów społecznych z nim związanych - informuje agencja Reutera.

Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) poinformowała firmy dostarczające aplikacje służące do przeglądania internetu na telefonach komórkowych, że do 9 listopada mają czas na samodzielne przeprowadzenie audytu i rozwiązanie problemów z "chaosem informacyjnym". Mają one obejmować m.in. przyzwolenie na rozprzestrzenianie się w internecie plotek, publikowanie sensacyjnych nagłówków czy też treści, które w inny sposób naruszają kluczowe wartości socjalizmu.

Reuters zauważa, że to kolejne w ostatnich latach zaostrzenie nadzoru cenzury przez Pekin.

"Od pewnego czasu przeglądarki mobilne rozrosły się w niecywilizowany sposób i stały się miejscem, w którym wzbiera chaos kreowany przez samozwańcze media" - stwierdzili przedstawiciele CAC, odnosząc się do działalności niezależnych kont w mediach społecznościowych, gdzie treści informacyjne często bywają rozpowszechniane poza kontrolą organów państwowych.

CAC zapowiedziała również, że po przeprowadzeniu audytów i przekazaniu ich wyników regulatorowi, przeglądarki, które nie spełnią wymogów stawianych przez chińską administrację, będą ponosić konsekwencje prawne swojego niedostosowania do legislacji. Ostateczną z nich będzie nawet blokada dostępności na terytorium ChRL.

W pierwszej kolejności działania organu mają się skoncentrować wokół ośmiu najpopularniejszych w Chinach programów, czyli produktów dostarczanych przez koncerny takie jak Huawei, Alibaba i Xiaomi. Pod lupę CAC trafią również przeglądarki takie jak QQ Tencentu, 360 należące do Qihoo oraz produkty Oppo i Sogou.