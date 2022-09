Chipów do aut i konsoli nie zabraknie. Zwrot na światowym rynku

Brak chipów, który w zeszłym roku powodował poważne perturbacje w światowej gospodarce, został już przezwyciężony - uważa Paweł Majtkowski, analityk eToro.

Pandemia przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na chipy.

Największym konsumentem mikrochipów jest Azja.

Producenci mikrochipów widzą spowolnienie gospodarcze.

Rosnąca inflacja i recesja ograniczają wydatki konsumentów na elektronikę i samochody, do których trafia większość produkowanych mikroprocesorów. Po boomie w pandemii branżę czeka teraz kilka trudniejszych kwartałów.

Rosną zapasy mikrochipów, a rynek zmniejsza na nie zamówienia

Jeszcze 12 miesięcy temu na ustach wszystkich był powszechny brak chipów - mikroprocesorów potrzebnych do funkcjonowania praktycznie wszystkich urządzeń elektronicznych. Najbardziej cierpiał przemysł samochodowy, który z tego powodu był zmuszony wstrzymywać produkcję. Bardzo trudno było także kupić konsolę do gier czy zaawansowane karty graficzne do komputerów.

- Teraz sytuacja się odwróciła: popyt na procesory spada, a jednocześnie rosną ich zapasy - argumentuje analityk.

Światowa sprzedaż mikroprocesorów ma wartość 630 miliardów dolarów rocznie. Procesory są wykorzystywane głównie w elektronice użytkowej i przedmiotach sprzedawanych konsumentom, tylko 12 proc. światowego popytu trafia do urządzeń przemysłowych. Blisko 31 proc. ze światowej produkcji jest wykorzystywane w komputerach.

Dokładnie tyle samo trafia do telefonów i branży telekomunikacyjnej. Przemysł samochodowy odpowiada natomiast za 12 proc. światowego popytu. I to właśnie znaczny wzrost popytu na produkty konsumenckie był źródłem boomu w okresie pandemii.

- Teraz te same przyczyny wywołały stagnację, bowiem konsumenci odczuwając skutki rosnącej inflacji i nadchodzącej recesji, ograniczają swoje wydatki na zakupy. Dotyczy to praktycznie całego świata, w tym także Azji, która wykorzystuje 60 proc. światowej produkcji mikroprocesorów (z wyłączeniem Japonii) - tłumaczy specjalista.

Producenci chipów wyraźnie spowolnili, co widać na giełdach akcji

Problemy branży odbijają się na notowaniach poszczególnych spółek, które nie uczestniczyły w ostatnim mocnym wzroście cen spółek technologicznych i znajdują się wśród najgorzej radzących sobie spółek w tym roku.

- Na przykład NVIDIA ogłosiła wyniki za drugi kwartał znacznie poniżej oczekiwań. Ostrzegła także inwestorów, że wyniki w kolejnych okresach także będą poniżej wcześniejszych prognoz - podkreśla Majtkowski.

Branży nie pomaga też napięcie polityczne na linii Pekin-Waszyngton, związane z Tajwanem, gdzie znajdują się fabryki firmy TSMC (Taiwan Semiconductor). Wsparciem dla amerykańskich producentów procesorów jest natomiast uchwalona przez Kongres ustawa „The CHIPS and Science Act”. Przewiduje ona pomoc o wartości 53 miliardów dolarów, by ułatwić im konkurencję z chińskimi producentami.

Ma także zwiększyć produkcję chipów w samych Stanach Zjednoczonych, by stały się one mniej zależne od zagranicznych dostawców. Głównym mechanizmem jest 25-proc. odpis podatkowy kosztów poniesionych na budowę fabryk oraz na prace badawcze. W oparciu o te fundusze powstanie m.in. fabryka chipów Intela w amerykańskim stanie Ohio.

Ostatnie lata pokazały coraz bardziej widoczną kluczowość chipów dla globalnej ekonomii. Sama branża stała się natomiast mniej cykliczna. Po raz kolejny powiększyły się również bariery wejścia dla nowych firm, a to dlatego, że procesy projektowania i produkcji chipów stają się coraz bardziej skomplikowane.

