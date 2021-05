Chipowy kryzys dotknął gigantów rynku

Korea pozostaje głównym wytwórcą chipów. Jak to możliwe, że brak półprzewodników zahamował produkcję także koreańskich koncernów motoryzacyjnych?

Kryzys jeszcze potrwa

Według raportu Stowarzyszenia wśród wiodących eksporterów półprzewodników samochodowych znajdują się dziś Stany Zjednoczone, odpowiadające za 11,7 proc. światowego rynku oraz Japonia (10,5 proc.) i Niemcy (5,5 proc.). Sektor ten wymaga zatem silnego lokalnego rynku motoryzacyjnego, który pozwalałby na osiągnięcie odpowiedniej ekonomii skali.Choć Koreańczycy są dziś siódmym największym producentem samochodów na świecie - z 4,3 proc. udziałem w globalnym rynku (pod względem ilości wyprodukowanych samochodów) - bariery wejścia do tego segmentu półprzewodników pozostawały dotychczas tak wysokie, że lokalni producenci nie zdecydowali się na ten krok. Z tego powodu aż 98 proc. półprzewodników wykorzystywanych przez koreańskich producentów motoryzacyjnych pochodzi z zagranicy.Wszystko wskazuje, że bieżący kryzys produkcyjny będzie towarzyszyć nam jeszcze co najmniej do przyszłego roku. Najwięksi producenci półprzewodników i chipów planują wielomiliardowe wydatki na rozbudowę mocy produkcyjnych w istniejących zakładach i budowę nowych fabryk. Zwiększenie produkcji w istniejących obiektach wymaga jednak wielu miesięcy przygotowań. W przypadku zupełnie nowych fabryk ich rozruch może zająć nawet lata.Wzrost zaawansowania technologicznego dzisiejszych samochodów, szczególnie wobec trendu rozwoju tych elektrycznych i autonomicznych, będzie wiązał się z rosnącym zapotrzebowaniem na ich podzespoły.Kluczowym z nich są półprzewodniki, a ich brak może skutkować opóźnieniem wejścia na rynki całych linii produktowych lub drastycznym wzrostem ich ceny. W skrajnym przypadku wielki niedostatek chipów i półprzewodników może jeszcze opóźnić - zapowiadane od wielu lat - upowszechnienie technologii autonomicznych w transporcie.