Chmura bije rekordy popularności, ale jej złoty ma dopiero nadejść

Pandemia i towarzyszące jej zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do usług cyfrowych dało technologii chmury obliczeniowej impuls do rozwoju. Nasz rynek jest jednak znacznie mniej nasycony niż zachodnie, zatem pole do działania jest szerokie. Prawdziwie złote czasy nadejdą dla nich jednak z rozwojem metaverse, a to kwestia nieodległej przyszłości.

Cloud computing, czyli chmura obliczeniowa, to technologia IT służąca do przetwarzania i przechowywania danych.

Nie są one magazynowane na dyskach, ale w wirtualnej przestrzeni, czyli właśnie w tzw. chmurze.

W latach 2019-2021 wartość tego segmentu rosła o około jedną trzecią rocznie.