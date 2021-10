Chmura da Polsce nawet 121 mld zł rocznie, ale jest warunek

Upowszechnienie technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść w 2030 roku dodatkowe 121 mld złotych, czyli 4 proc. PKB, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej McKinsey & Company. Najwięcej zyskać może handel detaliczny, sektor FMCG oraz transport i logistyka.

Firmy potrzebują strategii

Czytaj również: Polskie firmy chętniej sięgają po chmurę, choć mają też obawy W samym tylko handlu detalicznym wykorzystanie na przykład dynamicznych cen, inteligentnych promocji oraz optymalizacja stanów magazynowych, umożliwione przez technologie chmurowe, mogą przynieść prawie 12 mld złotych w 2030 roku. Kolejne 11 mld złotych może zostać wygenerowane w branży FMCG między innymi dzięki automatyzacji produkcji, zwiększeniu wydajności pracy i optymalizacji zużycia energii.- Główne bariery ograniczające rozwój chmury w Polsce, to brak odpowiedniej wiedzy na temat tych technologii i korzyści z nich płynących, a także niepewność i obawy o bezpieczeństwo danych. To także coraz częstsze braki w umiejętnościach i deficyt pracowników IT czy obawa przed obciążeniami finansowymi, które niesie ze sobą przejście do chmury. Pokonanie tych rzeczywistych lub pozornych barier będzie wymagało działań zarówno ze strony instytucji publicznych, firm jak i samych obywateli - komentuje Borys Pastusiak, partner lokalny w McKinsey & Company i współautor raportu.McKinsey wskazuje, że sektor publiczny będzie miał kluczowe znaczenie w upowszechnianiu technologii chmurowych, dysponując środkami na wsparcie finansowe, ale także poprzez przegląd prawa i tego, jak jest interpretowane oraz przykład, jaki może dawać wykorzystując potencjał chmury w instytucjach publicznych.Firmy z kolei powinny mieć świadomość jakie korzyści może przynieść chmura w ich działalności, na przykład dzięki szybszemu rozwojowi i optymalizacji kosztów. Poza analizą korzyści, przedsiębiorstwa powinny stworzyć strategię przejścia do chmury, obejmującą także tworzenie kompetencji cyfrowych, a następnie konsekwentnie wprowadzać ją w życie.W końcu obywatele powinni skupić się na rozwoju nowych umiejętności technicznych oraz biznesowych związanych z wykorzystaniem chmury, które mogą okazać się niezbędne dla stanowisk z rosnącym popytem, takie jak project manager, UI/UX designer, tester czy product owner. Ich zdobycie pozwoli na bycie konkurencyjnym na rynku pracy, a dobrym punktem startowym mogą być kursy online poświęcone chmurze, zapewniane przez jej dostawców czy platformy edukacyjne.- Pandemia COVID-19 i jej skutki, pokazały, że firmy, a w zasadzie całe gospodarki, muszą być gotowe na nieprzewidywalne okoliczności i błyskawicznie dostosowywać do nich działania. Chmura obliczeniowa stała się ważnym czynnikiem ułatwiającym tę adaptację – umożliwiając, na przykład, masowe przejście na pracę zdalną - podsumowuje Tomasz Marciniak.- Dodatkowo nowe technologie niosą ze sobą szybkie i głębokie zmiany, co powoduje, że firmy i organizacje, które chcą wykorzystać potencjał technologii chmurowych, muszą działać już teraz - dodaje.