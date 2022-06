Chmura elementem bezpieczeństwa gospodarczego Japonii

Nowoczesne technologie, mające ułatwiać pracę i życie codzienne, służą nie tylko biznesowi. Wiele z nich zaczyna odgrywać kluczową rolę w bezpieczeństwie przedsiębiorstw i państw. Tak dzieje się w Japonii, gdzie usługi chmurowego przetwarzania danych mają zostać uznane za krytyczne dla bezpieczeństwa gospodarczego.

Do tej pory z branży wysokich technologii za strategicznie ważne dla bezpieczeństwa państwa Japonia uznawała półprzewodniki i biotechnologię. Z czasem wzrosła także świadomość znaczenia cyberbezpieczeństwa. Nie inaczej jest w przypadku uchwalonej przez japoński parlament 11 maja ustawy o bezpieczeństwie ekonomicznym kraju. Oprócz wymienionych sektorów dużo uwagi poświęcono zabezpieczeniu własności intelektualnej, wprowadzając możliwość utajnienia patentów związanych z technologiami uznanymi za szczególnie istotne i wrażliwe.

Japonia przetarła już w tym obszarze szlaki powołując jesienią ubiegłego roku pierwsze na świecie ministerstwo bezpieczeństwa gospodarczego. Teraz kraj ten chce iść o krok dalej. Tokio zamierza uznać usługi chmurowe za element bezpieczeństwa ekonomicznego, równie ważny, co półprzewodniki, branża farmaceutyczna czy metale ziem rzadkich. Logika rozumowania jest prosta - coraz więcej firm oraz instytucji korzysta z chmury. Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych w 2020 r. było to 68,7 proc. przedsiębiorstw. Usługi te są jednak zdominowane przez podmioty zagraniczne. W Japonii 72 proc. tego sektora kontrolują Amazon, Google i Microsoft, zaś rodzimi dostawcy, tacy jak NTT i Fujitsu, pozostają daleko w tyle.

Rosną obawy, że przechowywanie coraz większej liczby danych w chmurze stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a zagraniczni operatorzy mogą nie być zdolni do należycie szybkiej reakcji w przypadku cyberataków. Tu przypominany jest atak hakerów na Toyotę z początku tego roku. Innym ostrzeżeniem była usterka baz danych Amazona dedykowanych Japonii na początku września 2021 r. Chociaż szybko zidentyfikowana i usunięta, doprowadziła do zakłócenia działalności wielu przedsiębiorstw, od sektora finansowego po linie lotnicze.

Uznanie usług chmurowego przetwarzania danych za istotne dla bezpieczeństwa umożliwi krajowym podmiotom z branży ubieganie się o rządowe subsydia. Z drugiej strony zakres regulacji i zobowiązania nakładane na dostawców tego rozwiązania są dopiero dyskutowane. Wiadomo, że władze rozważają zobowiązanie krajowych dostawców do utrzymywania specjalnych zespołów szybkiego reagowania na pojawiające się problemy.

Tokio nie zamierza zamykać rynku usług chmury na zagraniczne podmioty ani w nieuczciwy sposób wspierać krajowych oferentów. Byłoby to sprzeczne z międzynarodowym prawem, a z drugiej strony zbyt kosztowne- prawa rynku pozostają nieubłagane. Krajowi dostawcy mieliby się skupić na chmurach prywatnych, które są dostępne tylko dla określonych grup i wykorzystywane głównie do przechowywania poufnych informacji. Dotyczyłoby to potencjalnie klientów, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i firmy finansowe. Takie rozwiązanie funkcjonuje chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie administracja rządowa ma do dyspozycji dedykowane rozwiązania ze strony globalnych gigantów technologicznych. W Polsce swoje pierwsze centra przetwarzania danych otworzą niebawem Google oraz Microsoft.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma