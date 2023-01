Chmura gwarantuje uzyskanie przewag konkurencyjnych i oszczędność kosztów

Irlandzka firma Accenture zaprezentowała raport "Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwanej wartości". Wynika z niego, że firmy powinny skupić się na migracji do chmury.

Przedsiębiorstwa masowo rozpoczęły przenoszenie swoich działań do chmury.

Zarządzanie zmieniającymi się kosztami wymaga nowego podejścia do prognozowania procesów biznesowych.

Największą barierą jest ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz zgodność z lokalnymi przepisami.

Na temat bezpieczeństwa IT i rozwiązań chmurowych będziemy dyskutować w trakcie EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja), tematyka ta pojawi się także w programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.). Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Irlandzka firma Accenture przygotowała kolejny raport zatytułowany "Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwania wartości”. Opiera się on na badaniach oraz globalnej ankiecie przeprowadzonej wśród 800 liderów świata biznesu i branży IT. Analogiczne badania przeprowadzono w latach 2018 i 2020. Raport określa miejsce, w którym znajdują się firmy w tak zwanej podróży chmurowej i wartość, jaką czerpią z inwestycji w chmurę.

Badanie dotyczyło pięciu podstawowych obszarów, czyli: redukcji kosztów, szybkości zmian, wsparcia biznesu, poprawy jakości usług oraz czynnika odporności, tzn. ciągłości świadczenia usług. Główne wnioski wynikające z analizy ankiety zawierają kilka istotnych kwestii.

Firmy zaczynają rozumieć, że wykorzystanie chmury daje duże przewagi biznesowe

Zaangażowanie w rozwiązania chmurowe w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosło. 86 procent firm odnotowało zwiększenie zakresu i liczby inicjatyw chmurowych w porównaniu do 2020 roku. Obecnie to właśnie chmura ma podstawowe znaczenie dla osiągania strategicznych celów biznesowych.

Zdecydowana większość organizacji wykorzystuje środowiska chmury hybrydowej publicznej i prywatnej. Duży odsetek korzysta z wielu dostawców chmury publicznej, czyli działa w środowisku zwanym multicloud.

Lepsze wyniki osiągają podmioty, które działają na bardziej zaawansowanych etapach wykorzystania chmury. Przy okazji wyższy poziom jest skorelowany z częstszym korzystaniem z zewnętrznych usług zarządzania IT.

Wraz ze wzrostem zaangażowania w chmurę rosną oczekiwanie korzyści, wykraczające poza obszar samej redukcji kosztów. Po przeprowadzeniu pierwszych, stosunkowo prostych procesów firmy postanawiają pójść dalej i decydują się na wykorzystanie tych rozwiązań w sprawach złożonych i traktowanych jako krytyczne. Konsekwencja w tej dziedzinie przynosi najlepsze rezultaty.

Przedsiębiorstwa zaczęły masowo przenosić swoje działania do chmury i dostrzegają korzyści

Badanie zachowań biznesowych pokazuje, że największą przeszkodą w pełnym stosowaniu rozwiązań chmurowych jest ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Drugim argumentem jest złożoność zmian biznesowych i operacyjnych. Spośród ankietowanych 41 proc. respondentów wskazało powyższe problemy wśród trzech największych barier. Uzupełnieniem jest modernizacja starszych wersji posiadanych aplikacji.

- Przedsiębiorstwa masowo rozpoczęły przenoszenie swoich działań do chmury i dostrzegają w niej wyraźną wartość, ale mogą napotykać trudności, których się nie spodziewały. Pełne wykorzystanie potencjału rozwiązań opartych na chmurze wymaga zmiany sposobu myślenia. Skupieniu się na chmurze jako ciągłej i stale zmieniającej się podróży, a nie miejscu docelowym. Obecnie 57 proc. wydatków IT w firmach przypada na utrzymanie wdrożonych systemów. Najważniejsze jest natomiast ciągłe usprawnianie procesów wewnątrz organizacji, nabywanie nowych umiejętności, korzystanie z nowych technologii, przyspieszenie procesów operacyjnych, usprawnianie rozwoju i umożliwianie wdrożeń nowych pomysłów biznesowych - mówi cytowany w komunikacie Cloud First Lead Accenture w Polsce Grzegorz Chudek.

Najważniejsze wnioski z przygotowanego raportu za 2022 rok dotyczą kilku istotnych rozwiązań, które firmy w najbliższym okresie powinny wprowadzić w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Obok zaakceptowania nowych technologii należy zmienić sposób myślenia i działania, by uzyskać przewagę konkurencyjną. Warto także opracować program kontynuacji dostosowania chmury do nowych wyzwań, nie można uważać, że proces jest zamknięty i dokonany.

W samych strukturach firm warto wytypować liderów odpowiedzialnych za procesy chmurowe, którzy podejmować będą decyzje w gąszczu uwarunkowań technicznych. To oni powinni opracować model operacyjny.

Decydując się na rozwiązania chmurowe, trzeba zrozumieć, w jaki sposób optymalizuje to koszty

Osobnym tematem jest zrozumienie dynamiki zarządzania zmieniającymi się kosztami, co wymaga wypracowania nowych technik prognozowania. Zrozumienie ekonomiki chmury i optymalizacja wydatków na chmurę muszą być cały czas brane pod uwagę.

Opublikowany przez Accenture raport powstał na podstawie tak zwanego ślepego badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2020 roku wśród 800 firm o rocznych przychodach przekraczających 1 miliard dolarów z 12 branż w 14 krajach.

Accenture to globalna firma wspierająca cyfryzację, optymalizację operacji i doradztwo technologiczne, chmurowe i cyberbezpieczeństwo, a także między innymi transformację modeli biznesowych. Zajmuje się doradztwem biznesowym, przygotowuje strategie medialne i marketingowe. Zatrudnia 738 tysięcy pracowników obsługujących klientów w 120 krajach.