Chmura motorem biznesu w niestabilnych czasach

Chmura obliczeniowa, choć nie jest już innowacją, nadal w zasadniczy sposób zmienia „zasady gry” w rozwoju firm. Pozwala bowiem poświęcać mniej czasu i środków na IT, a więcej na innowacje, rozwój i realizację celów biznesowych. Dzięki temu ma ona bezpośrednie przełożenie na większość czynników związanych z prowadzeniem firmy. Dotyczy to zarówno rozwoju działalności, szybkiego dostosowania do sytuacji rynkowej czy też regulacji prawnych i poziomu bezpieczeństwa. O tych i innych kwestiach dotyczących chmury rozmawiamy z Marcinem Gwoździem, prezesem zarządu Polcom.

Czy możemy zatem stwierdzić, że polski biznes “zrozumiał chmurę” i płynące z niej korzyści?

Dlaczego więc w chmurze firmy szukają impulsu do dalszego rozwoju?

A co z cyberbezpieczeństwem w chmurze? Jeszcze do niedawna było to różnie interpretowane. Czy z uwagi na obecną sytuację wzrosła potrzeba odpowiedniego zabezpieczenia firm przed atakami?

O roli chmury w biznesie powiedzieliśmy już całkiem dużo. Stąd teraz pytanie o sam biznes. Które branże są najbardziej zainteresowane outsourcingiem i usługami chmurowymi, a które powinny się tym zainteresować?

A co z firmami, na których ciąży tzw. dług technologiczny? Jakie to są korzyści?

A co z konkurencją? Czy popyt na chmurę zwiększył ilość firm oferujących takie usługi?

Czy recesja nas zatrzyma? Myślę, że nie. Obecnie skutki trwającego konfliktu w Ukrainie nie mają negatywnego wpływu na bieżącą działalność spółki. Mało tego, widzimy teraz wyraźne potrzeby związane z cyfryzacją, optymalizacją prowadzenia biznesu pod kątem technologii IT i bezpieczeństwem. Szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie dziś wyobrazić jakikolwiek prężnie działający biznes bez bezpiecznej i skalowalnej platformy informatycznej – mniej lub bardziej rozbudowanej. Sam charakter usług, takich jak cloud computing sprawia, że po prostu sprawdzają się one w sytuacjach wymagających dużej zmienności i elastyczności. Równie istotny jest aspekt związany z bezpieczeństwem IT.Myślę, że nie będzie to stwierdzenie na wyrost jeśli powiem, że polski biznes zrozumiał chmurę, a nawet, że stała się ona dla niego motorem napędowym kluczowych zmian! Potwierdzają to zebrane przez nas dane z rynku, wg których 44 proc. firm zamierza przeznaczyć w 2022 roku między 10-50 proc. budżetów na chmurę.Nazwałbym to „demokratycznym” aspektem chmury – niezależnym od tego, czy dotyczy to korporacji, czy firmy MŚP. Mam na myśli m.in. możliwość zredukowania ryzyk związanych z uruchomieniem nowych projektów biznesowych. Korzystając z chmury można istotnie skrócić czas i koszty związane z oddawaniem gotowych produktów na rynek, czyli tzw. “time to market”. Dzięki temu nawet mniejsze firmy mogą śmiało uruchamiać innowacyjne, odważne projekty i szybko weryfikować ich opłacalność, jednocześnie nie ponosząc znacznych nakładów inwestycyjnych. Kolejny czynnik to skalowalność i elastyczność, pozwalające na dynamiczne dostosowywanie zasobów IT do zmiennego w obecnym czasie rynku. Wg naszego badania aż 83 proc. respondentów uważa te dwa elementy za najważniejsze powody za wyborem chmury w 2022 roku.Z naszych obserwacji wynika, że bezpieczeństwo informatyczne to obecnie bardzo ważny aspekt, nawet dla mniejszych firm, których często nie stać na wyspecjalizowany zespół IT i tym samym skuteczną ochronę przed atakami. Widzimy potrzebę budowania coraz lepszych zabezpieczeń – nie tylko w dużych firmach, bankach i korporacjach, ale też i wśród firm z sektora MŚP, które prowadząc np. swoją działalność w Internecie, opierają swój biznes na technologiach lub są nastawione na zachowanie pełnej ciągłości działania swoich usług. Stąd coraz większe zainteresowanie usługami takimi jak Security Operations Center. Kiedyś na SOC-a – czyli zaawansowany system wykrywania i obsługi incydentów bezpieczeństwa – z prawdziwego zdarzenia mogły pozwolić sobie tylko największe firmy. Dziś z powodzeniem prowadzimy takie wdrożenia nawet w firmach z sektora MŚP, które chcą zwiększyć poziom ochrony prowadzonej działalności przed atakami hakerskimi i różnego typu incydentami. Bezpieczeństwo IT z górnej półki przestało być więc już tylko domeną największych przedsiębiorstw i korporacji, a stało się podstawą odpowiedzialnego biznesu.Obecnie w Polsce obowiązuje podwyższony stopień alarmowy dotyczący cyberbezpieczeństwa, czyli tzw. CHARLIE-CRP. Zobowiązuje on instytucje krytyczne dla stabilności państwa m.in. do całodobowego monitoringu infrastruktury IT oraz przeglądu procedur bezpieczeństwa. Faktem jest, że takie podmioty mają do tego odpowiednie zasoby finansowe i proceduralne. Usługi chmurowe pozwalają na pewne wyrównanie, tzn. aby takie możliwości miały też firmy o mniejszej skali działalności. W przypadku Polcom podstawą naszych usług, które świadczymy wszystkim klientom, jest całodobowy monitoring z dostosowanymi procedurami wsparcia. Robimy to niezależnie od zewnętrznej sytuacji i dodatkowych wytycznych służb – jest to po prostu standard. Wynika to z naszej filozofii, w ramach której biznes każdego z naszych klientów ma charakter krytyczny i w równym stopniu dbamy o jego bezpieczeństwo.Mamy klientów z niemal każdej branży – zarówno na poziomie korporacji, jak i sektora MŚP. To pokazuje, że w każdym obszarze rozwiązania chmurowe mogą wprowadzić wiele usprawnień i zwiększyć bezpieczeństwo.Jeśli miałbym określić jakiś konkretny segment rynku, to oprócz sektora nowych technologii czye-commerce, obserwujemy szeroką adaptację chmury wśród firm związanych z produkcją i przemysłem. Wynika to, jak sądzę z tego, że takie podmioty chcą skupić się przede wszystkim na swojej własnej działalności. Możliwe usprawnienia związane z rozwiązaniami Przemysłu 4.0, robotyzacją czy automatyzacją wymagają wdrożenia wydajnej i sprawnej infrastruktury IT, która w tym przypadku jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Firmy z tego sektora stanowią około 20 proc. portfolio naszych klientów chmurowych i udostępniamy dla nich infrastrukturę dla najbardziej krytycznych aplikacji, w tym systemów klasy ERP dostarczanych przez dostawców jak SAP czy IFS. Tacy klienci zyskują pewność ciągłości działania infrastruktury oraz zgodność środowiska IT z wymogami producentów, a uwolnione w ten sposób zasoby mogą ukierunkować na realizację celów biznesowych. Właśnie dlatego outsourcing tych usług bardzo dobrze sprawdza się w tej branży.Aż 65 proc. managerów IT uważa, że przestarzałe technologie mogą hamować rozwój ich firm w 2022roku. Podobnie więc jak w przypadku długu finansowego, dług technologiczny staje się tym droższy, im dłużej się go posiada. Żeby uniknąć tej pułapki, kluczowe jest odpowiednie działanie. Np. poprzez wdrożenie aktualnych trendów IT – m.in. chmury – firmy mogą budować nową przewagę konkurencyjną. Jest to o tyle istotne, ponieważ obecnie niemal każda firma odczuwa presję rynku, ciągłej rywalizacji i konieczność sprostania coraz większym oczekiwaniom klientów – dostarczać szybciej, lepsze i bardziej zaawansowane produkty.Nie jest to jakiś skokowy przyrost, bo tu jest bardzo duża bariera wejścia. Potrzeba np. własnego data center, żeby dostarczyć usługę kompletną od A do Z. Ponadto budowa i zarządzanie ośrodkiem przetwarzania danych wymaga licznych kompetencji, o które po prostu trudno na dzisiejszym rynku pracy. Są oczywiście globalni dostawcy usług, ale to kwestia znalezienia miejsca w tej relatywnie szerokiej branży. My nie konkurujemy na polu chmury publicznej tylko prywatnej, czyli udostępniamy konkretne zasoby obliczeniowe dla konkretnych organizacji, podchodząc do tego projektowo. Są to więc rozwiązania “szyte na miarę” dla danej firmy. Nasz sukces polega na tym, że robimy dobrze to, czego duże koncerny nie robią i nie chcą robić. Nie jest to zbyt skomplikowana recepta, jednak nie tak łatwa do zrealizowania. Rosnącą konkurencję pokonujemy specjalizacją, bo nie dostarczamy usługi masowej, tylko skrojoną pod klienta, z własnym know-how. I to jest nasza przewaga konkurencyjna, gdzie wygrywamy kompetencją.