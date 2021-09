Chmura nie jest projektem wyłącznie informatycznym

O tym, jak ważne jest działanie w chmurze, pokazała pandemia. - Z dnia na dzień musieliśmy zamykać centra medyczne z uwagi na rozporządzenia i skierować pacjentów na konsultacje telefoniczne. To był moment, kiedy 5 tys. lekarzy musiało świadczyć swoje usługi z różnych miejsc - dzięki rozwiązaniom chmurowym było to możliwe - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tomasz Grabowski, członek zarządu ds. IT i Projektów z grupy Lux Med.