Chmura obliczeniowa ograniczy emisję CO2 o ponad miliard ton

Według ostatniej analizy firmy badawczej IDC kontynuowana w obecnym tempie implementacja usług chmurowych w biznesie pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla na całym świecie o ponad miliard ton w okresie 2021-2024 r.

Potencjał studzenia

- Spadki z pewnością będą coraz bardziej widoczne, w głównej mierze dzięki silnej, wspólnej „mobilizacji” dostawców chmury obliczeniowej ze Starego Kontynentu. Za sprawą takich inicjatyw jak Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych czy Europejska Koalicja na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji, w których uczestniczy także Aruba, usługi IT oferowane są wraz z gwarancją ich rosnącej neutralności klimatycznej - twierdzi Marcin Zmaczyński.Jednym z najbardziej obiecujących obszarów poprawy efektywności energetycznej centrów danych jest ich chłodzenie i systemy utrzymujące odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach serwerowych. Ostatnia analiza firmy EkkoSense, która dostarcza rozwiązania dla data center, na bazie 133 kampusów centrów danych, dowodzi, że optymalizacja chłodzenia jest obecnie na poziomie jedynie 40 proc.Oznacza to, że centra danych wciąż w dużej mierze niedostatecznie wykorzystują rekuperację bądź nie modernizują systemów chłodzenia zarówno na poziomie infrastruktury jak i oprogramowania do sterowania nim. Gdyby zastosować praktyki sugerowane przez autorów opracowania „Data Center energy waste could be costing you the Earth”, to tylko dzięki efektywniejszemu chłodzeniu można ograniczyć emisję CO2 przez centra danych o 3,3 mln ton rocznie oraz zaoszczędzić tym samym 1,7 mld dolarów na kosztach energii elektrycznej. Mowa tutaj szczególnie o narzędziach pozwalających na bieżąco monitorować wydajność termiczną każdej pojedynczej szafy rack oraz aktualny status pracy urządzeń chłodzących powierzchnie serwerowe.Tymczasem firma EkkoSense wskazuje, że zespoły M&E (monitorowania i oceny projektów) w znacznej części centrów danych wciąż nie posiadają, opartych na instalacjach czujników i sensorów internetu rzeczy (IoT), systemów mierzących efektywność chłodzenia i przepływu powietrza oraz wizualizujących to w prostej, graficznej formie.